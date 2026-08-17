La Universidad de León desarrolla una IA capaz de predecir incendios hasta 16 días antes

Nuestra buena noticia del día se trata de una herramienta basada en inteligencia artificial que nos permite adelantarnos a los incendios. Esta herramienta ha sido creada y desarrollada por investigadores de la Universidad de León y predice con hasta 16 días de antelación el riesgo de que se produzcan incendios de copa, considerados los fuegos forestales más peligrosos por su rapidez de propagación, su intensidad y la dificultad para controlarlos una vez alcanzan las copas de los árboles.

La nueva plataforma, denominada CROWNFIRE-AI, combina inteligencia artificial, imágenes de satélite, datos meteorológicos, información forestal y computación en la nube para elaborar mapas de riesgo a escala regional. Estos mapas pueden ser utilizados por gestores forestales, administraciones públicas y servicios de prevención y extinción de incendios para anticiparse a la evolución del fuego.

El trabajo ha sido liderado por José Manuel Fernández Guisuraga, investigador vinculado al Instituto para el Medio Ambiente y el Cambio Global (IMACG) de la Universidad de León, junto con especialistas de la propia institución académica, de la Universidad de Valladolid y de la empresa tecnológica leonesa Vexiza SL. El estudio acaba de ser publicado en la revista científica ‘Ecological Informatics’.

¿Qué son los incendios de copa?

Los incendios de copa son aquellos en los que las llamas alcanzan y se propagan por la parte superior de los árboles. Este comportamiento suele aparecer durante los denominados incendios extremos y puede provocar velocidades de avance entre dos y cuatro veces superiores a las de los incendios de superficie. Además, una vez que el fuego llega a las copas, las labores de extinción se complican considerablemente.

Los investigadores señalan que la frecuencia de este tipo de incendios está aumentando en distintas regiones del mundo debido a factores como el cambio climático, las olas de calor, las sequías prolongadas, el abandono rural y la acumulación de combustible vegetal en los montes.

Para desarrollar CROWNFIRE-AI, el equipo analizó información procedente de 33 grandes incendios registrados en España entre los años 2017 y 2024. Con estos datos se construyó una base de datos formada por 18.874 puntos de referencia que permitieron entrenar el algoritmo de inteligencia artificial.

El sistema integra imágenes obtenidas por los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA), datos MODIS de la NASA, información topográfica, inventarios forestales y previsiones meteorológicas procedentes del modelo Global Forecast System (GFS).

A partir de todos estos datos, la herramienta calcula la probabilidad de que un incendio desarrolle comportamiento de copa en una zona determinada y permite generar mapas regionales de riesgo con hasta 16 días de antelación.

Uno de los principales avances, según destacan los investigadores, es haber conseguido trasladar técnicas complejas de teledetección y aprendizaje automático a una plataforma de uso sencillo. De esta forma, los usuarios no necesitan contar con conocimientos avanzados de programación ni de análisis geoespacial para consultar la información.

La plataforma está alojada en los servidores de la Universidad de León y puede utilizarse de forma gratuita, aunque es necesario registrarse previamente.

Aunque CROWNFIRE-AI ha sido entrenada y validada utilizando datos de incendios registrados en España, sus desarrolladores consideran que la metodología podría adaptarse en el futuro a otras regiones especialmente expuestas a grandes incendios forestales. Para ello sería necesario realizar previamente los correspondientes procesos de calibración y validación de la herramienta