Muere un niño de dos años tras ser arrollado por un tren cuando perseguía un perro

El niño de dos años fallecido tras ser arrollado por un tren junto a un paso a nivel de Ganzo (Torrelavega) se había soltado de la mano de su abuelo y corría en busca de un perro en el momento del suceso, según ha explicado su padre, que esta tarde lloraba desconsolado en el lugar del suceso.



El menor paseaba con su abuelo, que vive en un asentamiento de caravanas de familias gitanas ubicado a unos 150 metros del paso a nivel, y se soltó para tratar de alcanzar al perro. La familia y los vecinos del asentamiento están destrozados por lo ocurrido y recuerdan que no es el primer atropello mortal que se produce en esta zona.



En esta ocasión ha sido prácticamente en el paso a nivel, solo a unos metros, pero desde 1999 ha habido al menos otros dos atropellos a poca distancia, cerca del apeadero. En 1999 murió un hombre de 82 años y en 2007 falleció una mujer. En el lugar del accidente hay un paso a nivel de clase B, que cuenta con señalización luminosa y acústica, pero no tiene barreras.



Según Feve, es un punto con poco tráfico de vehículos. El atropello ocurrió a las 12:55 horas y a pesar de la intervención de la UVI móvil del Hospital Sierrallana, situado cerca del lugar, no fue posible salvar la vida del niño. El tren, que circulaba entre Torrelavega y Puente San Miguel, reanudó su marcha quince minutos después del suceso.











