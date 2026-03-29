Muere atropellada en un paso de cebra un mujer de 88 años en Vilanova de Arousa, Pontevedra

Este sábado, una mujer de 88 años fue arrollada por un vehículo cuando cruzaba la carretera PO-549 a su paso por Vilanova de Arousa, Pontevedra. El accidente se produjo por la tarde en el punto kilométrico 0,3. Los servicios de emergencias se trasladaron a la zona para trasladar a la víctima a un centro hospitalario. La mujer falleció en el hospital debido al carácter grave de lesiones que presentaba, según confirman fuentes de la Guardia Civil.

El operativo estuvo formado por agentes de Tráfico, la Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Se le sumaron voluntarios de Protección Civil de Vilanova.

Atropello de un menor y una mujer en Nueva Segovia

En la Carretera de la Granja (Nueva Segovia), una mujer de 27 años y un menor de 4 han resultado heridos tras ser tropellados por un coche. El Servicio de Emergencias de Castilla y León había recibido un aviso sobre un atropello de un turismo a dos personas en la zona, frente al Restaurante Zibá, en el Barrio de Nueva Segovia.

En el lugar del accidente, el personal sanitario atendió a las víctimas. La mujer fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia, y el menor fue llevado en UVI móvil al mismo centro asistencial.

Arrollada al cruzar un paso de peatones

Una mujer de 70 años fue atropellada este viernes en la avenida de Cambados (Villagarcía de Arousa), al cruzar por un paso de peatones para ir al supermercado. El vehículo que la arrolló desplazó a la mujer varios metros de distancia.

La víctima fue atendida por las personas que se encontraban en la zona, entre las que se encontraban un policía local de Vilagarcía, un miembro del servicio municipal de Emerxencias y un agente del Cuerpo Nacional de Policía.

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