Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ATROPELLO MÚLTIPLE

Detienen a un joven de 19 años tras un atropello múltiple en Gijón que deja nueve heridos

El conductor tenía el carnet desde hace cuatro meses, y ha dejado seis heridos graves y tres leves.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 19 años por un presunto delito de conducción temeraria, tras provocar un atropello múltiple durante la madrugada de este viernes en un polígono industrial de Gijón. El conductor, que solo llevaba cuatro meses en posesión del permiso de conducir, ha arremetido con su vehículo contra varios peatones, causando nueve heridos: tres leves y seis graves.

Según ha informado el Instituto Armado, el servicio de emergencias 112 Asturias recibió el aviso cerca de la 1:30 horas de la madrugada, alertando de que un coche implicado en una concentración de vehículos, se había salido de la calzada en un cruce da la calle María González, en el polígono de Somonte. Esta zona es conocida por ser un punto frecuente de carreras ilegales, y el turismo invadió un paso de peatones y una acera, donde se encontraban varias personas.

El conductor del vehículo resultó ileso, y su acompañante sufrió lesiones de carácter leve. Los heridos fueron evacuados al Hospital de Cabueñes. El joven, vecino de Gijón, está siendo investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria, y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave, aunque las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas al detenido, arrojaron resultados negativos.

Muere una joven en Valencia, tras ser atropellada en un paso de peatones

En el mes de noviembre, una joven de 20 año perdía la vida tras ser atropellada en un paso de peatones por un camión de reparto. Según las primeras investigaciones, la joven cruzaba correctamente por un paso de peatones con el semáforo en verde, cuando fue arrollada por un conductor, que al parecer no la vio.

Tras lo sucedido, se sometió al conductor a una prueba de alcohol y drogas, y resultó positivo en cocaína y cannabis, aunque negativo en alcohol. Los agentes han abierto una investigación por un presunto delito de homicidio imprudente, aunque el camionero no fue detenido.

Muere un adolescente en un atropello en Jerusalén

A principios de este mismo mes, ocurría una noticia similar, pero esta vez en Jerusalén, donde un joven de 14 años perdía la vida y otras tres personas resultaban heridas, después de que un autobús atropellara a una concentración de manifestantes judíos ultraortodoxos que se oponía en Jerusalén a que se les aplique el servicio militar obligatorio.

Tras lo sucedido, el conductor fue detenido en el mismo lugar de los hechos, y declaró a la policía "que intentaba abandonar la zona".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La conversación entre Emergencias y Atocha revela que se tardó 16 minutos en comunicar el accidente del Alvia en Adamuz

La conversación entre Emergencias y Atocha revela que se tardó 16 minutos en llamar

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de Rodalies.

Rodalies seguirá parada todo el domingo: el Govern prioriza la seguridad tras años de falta de inversión

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Renfe anuncia que tuvo conocimiento del accidente de Adamuz "inmediatamente después de que se produjera"

Imagen de archivo de una asistencia del 112 en Castilla y León

Muere un hombre de 75 años y una mujer de 76 resulta herida en un incendio en Santovenia de Pisuerga, Valladolid

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
ATROPELLO MÚLTIPLE

Detienen a un joven de 19 años tras un atropello múltiple en Gijón que deja nueve heridos

telesilla
Estación esquí

Atrapados en un telesilla de La Pinilla durante más de media hora por una avería

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil
Sucesos

Mata a su expareja en Alhaurín el Grande (Málaga) y se entrega el presunto autor del crimen

El suceso ha ocurrido en la mañana del sábado cuando una persona ha dado la voz de alarma a los servicios de emergencia. Posteriormente, se ha conocido que ha sido su expareja quien ha apuñalado a la mujer con un cuchillo. La víctima era madre de tres menores de edad.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 24 de enero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 24 de enero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Imagen del incendio de una vivienda en Valencia

Muere una persona y seis resultan heridas en el incendio de una vivienda en Valencia

Plaga de jabalíes en Barcelona

Muere una mujer de 30 años en Tarragona tras chocar su coche contra un jabalí

Corrida de toros

La ONU le da un 'tirón de orejas' a España por permitir la asistencia de menores en las corridas de toros

Publicidad