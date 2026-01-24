Detienen a un joven de 19 años tras un atropello múltiple en Gijón que deja nueve heridos

La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 19 años por un presunto delito de conducción temeraria, tras provocar un atropello múltiple durante la madrugada de este viernes en un polígono industrial de Gijón. El conductor, que solo llevaba cuatro meses en posesión del permiso de conducir, ha arremetido con su vehículo contra varios peatones, causando nueve heridos: tres leves y seis graves.

Según ha informado el Instituto Armado, el servicio de emergencias 112 Asturias recibió el aviso cerca de la 1:30 horas de la madrugada, alertando de que un coche implicado en una concentración de vehículos, se había salido de la calzada en un cruce da la calle María González, en el polígono de Somonte. Esta zona es conocida por ser un punto frecuente de carreras ilegales, y el turismo invadió un paso de peatones y una acera, donde se encontraban varias personas.

El conductor del vehículo resultó ileso, y su acompañante sufrió lesiones de carácter leve. Los heridos fueron evacuados al Hospital de Cabueñes. El joven, vecino de Gijón, está siendo investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria, y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave, aunque las pruebas de alcoholemia y drogas practicadas al detenido, arrojaron resultados negativos.

Muere una joven en Valencia, tras ser atropellada en un paso de peatones

En el mes de noviembre, una joven de 20 año perdía la vida tras ser atropellada en un paso de peatones por un camión de reparto. Según las primeras investigaciones, la joven cruzaba correctamente por un paso de peatones con el semáforo en verde, cuando fue arrollada por un conductor, que al parecer no la vio.

Tras lo sucedido, se sometió al conductor a una prueba de alcohol y drogas, y resultó positivo en cocaína y cannabis, aunque negativo en alcohol. Los agentes han abierto una investigación por un presunto delito de homicidio imprudente, aunque el camionero no fue detenido.

Muere un adolescente en un atropello en Jerusalén

A principios de este mismo mes, ocurría una noticia similar, pero esta vez en Jerusalén, donde un joven de 14 años perdía la vida y otras tres personas resultaban heridas, después de que un autobús atropellara a una concentración de manifestantes judíos ultraortodoxos que se oponía en Jerusalén a que se les aplique el servicio militar obligatorio.

Tras lo sucedido, el conductor fue detenido en el mismo lugar de los hechos, y declaró a la policía "que intentaba abandonar la zona".

