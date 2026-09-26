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Muere un migrante en el incendio de un asentamiento de chabolas en Huelva

No es la primera vez que este campamento sufre un incendio. El 13 de mayo de 2023, un fuego afectó a unas 120 chabolas y dejó a una persona gravemente herida-

Lugar del incendio en Palos de la Frontera

Lugar del incendio en Palos de la Frontera BOMBEROS

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Este sábado por la mañana ha fallecido una persona como consecuencia de un incendio declarado en un asentamiento de chabolas, situado en el polígono San Jorge, en Palos de la Frontera (Huelva).

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso alrededor de las 9:00 horas de la mañana, alertando de un incendio en el campamento. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos, el Servicio 061 y Cruz Roja. A su llegada, han localizado el cuerpo sin vida de una persona, aunque por el momento no se ha informado de que haya más afectados.

Según el Consorcio de Bomberos de la Diputación de Huelva, las llamas han alcanzado aproximadamente una veintena de chabolas. Para controlar el fuego ha sido necesaria la intervención de cuatro bomberos del parque de San Juan del Puerto, que han acudido con dos vehículos de extinción.

Una vez sofocado el incendio, los efectivos han seguido trabajando para reducir la gran cantidad de humo acumulado en la zona. Esta circunstancia ha complicado el acceso del juez de guardia hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo, mientras se llevaban a cabo las actuaciones correspondientes.

Por ahora, las causas que originaron el incendio no han sido determinadas y se encuentran pendientes de investigación.

Otros incendios en el mismo asentamiento

El asentamiento de Palos de la Frontera es uno de los más grandes de la provincia de Huelva, y acoge durante todo el año a trabajadores migrantes vinculados principalmente a las campañas agrícolas de la zona.

No es la primera vez que este campamento sufre un incendio. El 13 de mayo de 2023, un fuego afectó a unas 120 chabolas y dejó a una persona gravemente herida. Además, el pasado 12 de septiembre se registró otro incendio de gravedad en un asentamiento de la provincia, en el que murió uno de sus residentes.

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