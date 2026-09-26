La amaxofobia es el miedo irracional a conducir y puede superarse: “El ancho de la carretera me provoca vértigo”

Hacía 20 años que Emi García no conducía y por fin lo ha logrado en un entorno único, el Circuito de Montmeló, en Barcelona. Es una de las personas que participa en la Gaming Therapy, un programa desarrollado por Europcar y que pretende que los que sufren amaxofobia, ese miedo irracional a conducir, puedan volver a ponerse al volante y superar sus miedos. Tras dar varias vueltas al circuito Emi nos explica que “ no pensaba que me iba a atrever a dar ni una vuelta. Hoy sabía que era o un retroceso y que no volvería a conducir, o un punto de partida, y la verdad, me ha encantado”.

De la conducción virtual a la real

El programa aborda el miedo a través de una “exposición progresiva, controlada y segura”. Los afectados realizan la primera fase desde casa practicando con un videojuego, en la segunda fase se ponen a los mandos de un simulador y en la última parte , que es la prueba definitiva, conducen un vehículo real junto a una terapeuta que les acompaña en ese recorrido. Así lo explica Marian Rojas, profesora de formación vial especialista en miedo a conducir, “hemos ido detectando esos pensamientos anticipatorios, de voy a perder el control” y añade " les he dicho que vayan poco a poco, les he visto con nervios y a la vez ilusionados".

Unos pensamientos que describe muy bien, Mireia García, otra de las participantes, "Cuando estoy en autopista el ancho de la carretera me da sensación de vértigo y descontrol. Me bloqueo, tengo pensamientos de voy a morir, de que voy a provocar un accidente”. El programa asegura que la “ha ayudado a gestionar esas emociones, esos pensamientos irracionales”. Misma satisfacción nos describe Jasone, “nos están dando unas herramientas para que creamos en nosotros mismos y tengamos seguridad”.

La terapia ayuda a superarlo

Se calcula que unos 9 millones de españoles podría sufrir amaxofobia en mayor o menor grado. Un miedo que limita su autonomía, y que provoca modificaciones en sus planes de ocio o vacaciones e incluso a rechazar oportunidades laborales. Según los expertos, la amaxofobia es una realidad silenciosa. Se calcula que el 28% de los conductores españoles podrían padecer.

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