Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 26 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

La marcha convocada por Sociedad Civil Española para mostrar su apoyo a Ceuta en Madrid, las palabras de Miguel Tellado sobre Pedro Sánchez tras la situación actual en Ceuta y el arrollador estreno de 'La bola negra en los cines', entre los titulares más destacados del momento, hoy sábado 26 de septiembre de 2026.

Marcha en Madrid por Ceuta

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta continúa sin resolverse tras casi dos meses de la entrada masiva de migrantes. Mientras las administraciones mantienen los dispositivos de vigilancia y asistencia, todavía quedan miles de personas pendientes de ser trasladadas a otros recursos.

Este sábado, Madrid acoge una nueva marcha convocada por Sociedad Civil Española para reclamar elecciones generales y mostrar su apoyo a Ceuta. La movilización contará con la participación del PP y Vox, y recorrerá el centro de la capital desde la plaza de Cibeles hasta el Arco de Moncloa.

Tellado pide "echar" al Gobierno de Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este sábado la necesidad de "echar" al Gobierno de Pedro Sánchez, "igual que a los invasores" de Ceuta, mientras el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su desconfianza ante el plan del Ejecutivo para agilizar las devoluciones de migrantes a Marruecos.

Arrollador estreno de 'La bola negra'

La 'bola negra', la nueva película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se hace con el número 1 en taquilla. Además, ha logrado uno de los principales reconocimientos del 74 Zinemaldia, al hacerse con el Premio del Público Ciudad de San Sebastián. La producción española ha sido la película mejor valorada por los espectadores de la sección Perlak, tras cerrar las votaciones con una puntuación de 9,40 sobre 10.

Efemérides de hoy 26 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

Efemérides de hoy 26 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

Publicidad

Sociedad

Concentración en Sevilla en apoyo a MaricarmenREMITIDA / HANDOUT por SINDICATO DE INQUILINASFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma24/09/2026

Las protestas contra los desahucios se extienden por varias ciudades españolas bajo el lema "Ni una Maricarmen más"

Noticias de hoy

Noticias de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

Coche Policía Nacional.

Muere un integrante de Das Ich tras actuar en una sala de conciertos de Granada

Varios migrantes recogen comida y bebida de Cruz Roja en la playa del Trampolín, a 23 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de desperfectos detectados en la barrera neumática instalada en el entorno fronterizo del Tarajal en Ceuta, después de que distintos módulos de la estructura hayan vuelto a perder presión y presenten un aspecto parcialmente desinflado. 23 SEPTIEMBRE 2026;MIGRANTES;CRISIS;INVASORES;COL...
CEUTA

Triajes, peticiones de asilo y expulsiones: así avanza la situación de los migrantes en Ceuta

Desmantelada en Granada una plantación de marihuana oculta en contenedores marítimos soterrados
GRANADA

Desmantelada en Granada una plantación de marihuana oculta en contenedores marítimos soterrados

Efemérides de hoy 26 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 26 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 26 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Inmigrantes en Ceuta
Ceuta

Detenidos tres sospechosos por un supuesto intento de secuestro de dos menores en Ceuta

La Policía ha identificado y arrestado a los tres hombres en la playa del Trampolín, donde permanecen numerosos migrantes ante la falta de espacio en los campamentos.

Mujer con burka

Lleida prohíbe el uso del burka y el niqab en los espacios públicos

Episodio 13 de '3x3N': Ceuta, una frontera en tensión

Ceuta, una crisis sin resolver: menores sin identificar, inseguridad en las calles y una frontera bajo presión, en el nuevo episodio de '3x3N'

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padr...

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen pueda volver a su antigua vivienda

Publicidad