Noticias de hoy, sábado 26 de septiembre de 2026

La marcha convocada por Sociedad Civil Española para mostrar su apoyo a Ceuta en Madrid, las palabras de Miguel Tellado sobre Pedro Sánchez tras la situación actual en Ceuta y el arrollador estreno de 'La bola negra en los cines', entre los titulares más destacados del momento, hoy sábado 26 de septiembre de 2026.

Marcha en Madrid por Ceuta

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta continúa sin resolverse tras casi dos meses de la entrada masiva de migrantes. Mientras las administraciones mantienen los dispositivos de vigilancia y asistencia, todavía quedan miles de personas pendientes de ser trasladadas a otros recursos.

Este sábado, Madrid acoge una nueva marcha convocada por Sociedad Civil Española para reclamar elecciones generales y mostrar su apoyo a Ceuta. La movilización contará con la participación del PP y Vox, y recorrerá el centro de la capital desde la plaza de Cibeles hasta el Arco de Moncloa.

Tellado pide "echar" al Gobierno de Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este sábado la necesidad de "echar" al Gobierno de Pedro Sánchez, "igual que a los invasores" de Ceuta, mientras el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su desconfianza ante el plan del Ejecutivo para agilizar las devoluciones de migrantes a Marruecos.

Arrollador estreno de 'La bola negra'

La 'bola negra', la nueva película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se hace con el número 1 en taquilla. Además, ha logrado uno de los principales reconocimientos del 74 Zinemaldia, al hacerse con el Premio del Público Ciudad de San Sebastián. La producción española ha sido la película mejor valorada por los espectadores de la sección Perlak, tras cerrar las votaciones con una puntuación de 9,40 sobre 10.