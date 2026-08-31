Muere una peregrina de Puerto Real en un incendio en un hotel de Fátima

Una mujer de 63 años, vecina de Puerto Real (Cádiz), ha fallecido esta madrugada en el incendio declarado en el Hotel Avenida de Fátima, en Portugal, situado a escasa distancia del Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

La mujer formaba parte de un grupo de unos 25 peregrinos procedentes de Puerto Real que había llegado a Fátima el pasado sábado para visitar el santuario y pasar unos días en la localidad.

El aviso del incendio se recibió a las 00:39 horas, según el Comando Subregional de Emergencia y Protección Civil del Medio Tajo. Los bomberos lograron extinguir las llamas a la 01:06.

El fuego se originó en una habitación de la primera planta del establecimiento, donde se encontraba alojada la mujer. Fuentes de los bomberos portugueses confirmaron que las llamas quedaron circunscritas a esa estancia.

Los servicios de emergencia localizaron a la víctima mortal en el interior de la habitación en la que se había iniciado el incendio. La mujer es la única persona fallecida como consecuencia del fuego.

53 personas fueron evacuadas

El humo provocado por el incendio obligó a desalojar preventivamente a 53 personas, entre huéspedes y trabajadores del hotel.

Entre los evacuados se encontraban varios integrantes del grupo procedente de Puerto Real. Algunos de ellos estaban alojados también en la primera planta y, ante la presencia de humo, tuvieron que refugiarse en los balcones de sus habitaciones.

Los viajeros colocaron toallas húmedas bajo las puertas para impedir que el humo accediera a las estancias. Posteriormente, varios de ellos fueron rescatados de los balcones por efectivos de los Bomberos Voluntarios de Fátima y de Ourém y trasladados a plantas superiores del establecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos de Fátima y Ourém, el Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM), la Guardia Nacional Republicana (GNR) y la Policía Judicial portuguesa. En el operativo participaron 28 efectivos y diez vehículos.

La Policía Judicial investiga las causas

Las circunstancias en las que se produjo el incendio todavía no han sido esclarecidas. La Policía Judicial portuguesa se ha hecho cargo de la investigación para determinar cómo se originó el fuego.

Tras el suceso, los integrantes del grupo de Puerto Real permanecieron en Fátima a la espera de poder regresar a España. Los viajeros únicamente habían podido acceder a sus habitaciones para recoger sus pertenencias.

El regreso a Puerto Real estaba previsto inicialmente para este martes, pero el grupo decidió adelantarlo. Los peregrinos iniciaron durante la tarde de este lunes el viaje de vuelta en autobús, mientras sus familiares permanecían pendientes de su regreso.