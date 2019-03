Muere un menor tras ser apuñalado en una pelea en Barcelona

Según han informado fuentes de la investigación, los Mossos d'Esquadra ya ha detenido en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a dos jóvenes, ambos de origen sudamericano, por su supuesta participación en la agresión.

El fallecido, de 17 años y nacionalidad ecuatoriana, ha fallecido esta madrugada en el hospital en el que fue ingresado tras la reyerta, mientras que el otro herido, en este caso mayor de edad, sufrió lesiones graves aunque los servicios médicos le pudieron estabilizar.

Los detenidos son Darvin Ernesto P.M., de 23 años, nacionalidad dominicana y vecino de L'Hospitalet, que pasará a disposición judicial en las próximas horas, y un menor de edad, de 16 años, también de origen sudamericano, que ya ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, según las mismas fuentes.

La pelea mortal ocurrió en la vía pública, en una zona de ocio nocturno de Cornellà, cuando por motivos que se investigan los dos detenidos la emprendieron a navajazos con otros dos jóvenes. Uno de ellos, de 17 años y origen ecuatoriano, resultó herido de extrema gravedad y ha fallecido esta madrugada en el hospital, mientras que el otro joven quedó herido grave.

Los Mossos d'Esquadra fueron alertados por varios responsables de las discotecas de la zona de que se estaba produciendo una reyerta, por lo que acudieron de inmediato, junto a los equipos de emergencia médica.

Según las mismas fuentes, los Mossos investigan si se trata de una pelea entre bandas latinas, si bien este extremo no se ha podido confirmar por ahora, ya que aún se está tratando de descubrir qué originó la pelea. No obstante, los primeros indicios apuntan a que se trató de una pelea espontánea y que no obedeció a una venganza.