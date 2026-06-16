Muere un legionario de 23 años mientras practicaba deporte fuera del cuartel

Kevin Parra, legionario de 23 años, ha fallecido este martes en Ceuta mientras realizaba actividad física fuera del acuartelamiento.

El Ejército de Tierra ha lamentado la muerte del joven, perteneciente al Tercio Duque de Alba 2.º de La Legión, a través de la red social X. En un comunicado informó de que el fallecimiento se produjo "durante una sesión de instrucción física", en la que sufrió un "desvanecimiento".

Según la nota, el militar no murió en el acto, sino que "fue evacuado de inmediato en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta". Sin embargo, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida.

"Compartimos el dolor por esta irreparable pérdida"

Junto al "profundo pesar" expresado por el Ejército, las principales autoridades civiles de Ceuta también han trasladado sus condolencias a los familiares y seres queridos del joven.

"En estos momentos de profundo dolor, deseo hacer llegar todo mi apoyo, afecto y consideración a quienes compartieron vida y servicio con él, honrando su memoria y su entrega", manifestó públicamente el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, en su nombre y en el del Gobierno de España.

Por su parte, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, expresó: "Compartimos el dolor por esta irreparable pérdida y trasladamos nuestro respeto y reconocimiento a quien servía a España desde nuestra ciudad. Descanse en paz".

La Comandancia General de Ceuta no ha ofrecido más detalles sobre lo ocurrido. Habrá que esperar al resultado de la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

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