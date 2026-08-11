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La llamada de un falso párroco al Obispado de Ávila alerta de un intento de estafa por el incendio de Burgohondo

La persona que realizó la llamada llegó a solicitar que el dinero se enviara mediante Bizum.

Sacerdote con sotana y rosario

Sacerdote con sotana y rosario Istock

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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El incendio de Burgohondo, Ávila ha quemado unas 50.000 hectáreas, dejando a miles de personas afectadas por los daños causados. Tras quedar estabilizado el fuego, ahora las familias ponen la vista en reconstruir lo arrasado, lo que supone un esfuerzo económico, a pesar de las ayudas de la Junta de Castilla y León.

Aunque aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de los afectados, aparecen los estafadores. Este martes, el Obispado de Ávila ha alertado de las llamadas fraudulentas de un falso párroco. Al parecer habría contactado con fieles de la diócesis con el objetivo de pedir dinero para una familia que presuntamente se habría visto afectada por el incendio.

La institución religiosa ha detectado la estafa tras haber sido uno de los objetivos del estafador, quien se hacía pasar por párroco de la provincia pidiendo "dinero urgente" para la familia. En la llamada explicaba que no tenía acceso a las cuentas de la parroquia e insistía en recaudar el dinero, incluso "llegó a pedir un Bizum". Inmediatamente, tras comprobar el engaño, el presunto estafador "colgó de inmediato".

Desde el obispado lamentan de aquellos que "aprovechan" la desgracia para intentar beneficiarse. La Diócesis de Ávila recuerda que "nunca" piden dinero por teléfono, del mismo modo que llama a "desconfiar de cualquier llamada urgente pidiendo una transferencia o Bizum".

Por ello, aconseja que se "cuelgue inmediatamente" y llame a la persona o institución que el estafador dice ser. Además, recuerda que no se deben facilitar datos personales ni bancarios a aquellos que contacten por teléfono, "aunque parezca conocido".

Y, ante la duda, se contacte "siempre directamente" con la parroquia o el Obispado, ya que la atención a las personas afectadas por el incendio se está canalizando a través de los párrocos, las Cáritas parroquiales y Cáritas Diocesana, mediante su servicio de atención primaria

Noticias de hoy, martes 11 de agosto de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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