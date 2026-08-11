Beilás, una aldea gallega dividida por la línea del eclipse

El eclipse, uno de los acontecimientos históricos más esperados también en la comunidad gallega, no se verá por igual en todos los puntos de Galicia, en algunos será parcial y en otros total. En lugares como la aldea de Beilás, en la parroquia de Goiás, en Lalín, hay una línea divisoria imaginaria, que pasaría aproximadamente por la carretera y que marca la diferencia entre los que los que tendrán la suerte de ver este fenómeno astronómico completo y los que lo contemplarán al 99,99 por ciento.

Los vecinos de la parte alta lo verán completo

Los vecinos de la parte más alta serán los afortunados y los que residen en la zona baja no podrán observarlo en su totalidad. En el centro de Lalín tampoco lo verán al 100%. Los habitantes de Beilás están sorprendidos por esta diferencia con tan poca distancia entre ambos lugares.

Los que viven en la zona privilegiada para la contemplación del eclipse ya no se moverán de este punto y lo disfrutarán en sus domicilios o en las zonas de monte más elevadas. Estos invitan a los que no podrán observarlo completo a que se animen a acercarse a la parte alta y disfruten con ellos de este fenómeno que para la mayoría no se volverá a repetir.

La línea imaginaria del eclipse no solo está en Beilás

Esto no solo ocurre en la aldea lalinense de Beilás. En Galicia son casi una treintena los ayuntamientos que contarán con esa línea imaginaria que divide a quienes lo verán de forma parcial o total. Esto va a provocar numerosos desplazamientos hacia las zonas más adecuadas, donde haya garantías para poder verlo en su totalidad.

A pesar de que parece que ese 99,99% es un porcentaje casi total, los expertos dicen que se notará bastante. Por eso ya son muchos los que saltarán el otro lado de la línea imaginaria.

Muchos han reservado sitio en el altar de Alperiz

En la aldea de Beilás, los vecinos afirman que la mayoría se dirigirá concretamente al altar del sol en Alperiz, una zona elevada con unas vistas privilegiadas y excelente visibilidad. El ayuntamiento de Lalín está gestionando las reservas para organizar a las numerosas personas que acudirán a esta zona de monte.

Los vecinos dicen que es el mejor punto de la aldea para ver desaparecer el sol. Comentan que son muchos los que ya se han anotado. Así, tanto los de la parte de arriba como los de la zona baja compartirán un momento histórico en un enclave singular.

El objetivo es poder disfrutar del eclipse en toda su plenitud y contemplar como se merece un fenómeno que no se había apreciado en España desde hace más de un siglo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.