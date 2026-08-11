Graban el intento de apareamiento de dos tiburones azules, un fenómeno nunca visto en el Mediterráneo: "Es un sueño"

"Te diría que me pellizquen. Estoy fascinado con lo que he visto. Es un sueño". Así describe David Jara, divulgador y fotógrafo de fauna marina, el extraordinario momento que pudo grabar frente a la costa de Badalona. Durante una expedición para localizar tiburones azules o tintoreras, el equipo fue testigo de un comportamiento reproductivo que, según la documentación científica disponible, nunca se había registrado visualmente en el Mediterráneo.

"Es la primera vez en el Mediterráneo que se registra algo así y la tercera vez en todo el mundo", explica Jara en declaraciones a Atresmedia. El avistamiento se produjo el pasado 22 de junio, a unos 15 kilómetros de la costa, durante una salida de Pelagik Expeditions en la que también participaban los biólogos marinos Mara Segovia y Gerard Martín-Carrasquero.

"Al tiburón lo estábamos buscando", explica Segovia. Las expediciones tienen precisamente ese objetivo: acercar a la población a estos animales y recoger datos científicos. "Realizamos salidas específicas para llevar a la gente a verlos y para quitarles de la cabeza el 'tiburón de Spielberg'. Así nosotros aprovechamos para recoger datos", señala la bióloga.

El encuentro fue inesperado. Primero aparecieron dos machos. El más grande, de unos 2,5 metros, comenzó a hostigar al pequeño hasta apartarlo. Después apareció una hembra de más de dos metros. "Fue muy súbito: el macho empezó a nadar muy rápido y se abalanzó sobre la hembra. Nosotros ya estábamos grabando antes", recuerda Jara.

El macho comenzó a morder a la hembra por el lomo para intentar inmovilizarla. "Puede parecer agresivo, pero es natural. El macho tiene que inmovilizar a la hembra para poder reproducirse", explica el fotógrafo marino. La interacción se prolongó durante unas dos horas. "Utilizamos cámaras acuáticas y móviles con carcasas que lo permitan para luego poder analizarlo en casa. Hay cosas que cuando lo hemos visto después nos han impresionado", cuenta la bióloga.

El hallazgo tiene especial importancia porque la tintorera está catalogada como especie en peligro crítico de extinción en el Mediterráneo. "Observar un proceso reproductivo es muy valioso", subraya Jara. Además, las tintoreras suelen vivir lejos de la costa, lo que hace todavía más singular el avistamiento.

"Puede que la costa catalana sea un sitio especial para la reproducción y, con estos datos, podríamos proteger la zona", apunta David Jara. El equipo ya trabaja con la asociación Catsharks en la publicación científica del registro. Mara Segovia recuerda que el Mediterráneo es uno de los grandes puntos de biodiversidad del planeta, pese a que "la gente vive de espaldas al mar". En sus aguas se han registrado más de 40 especies de tiburones, que no son necesariamente animales difíciles de observar.

Las expediciones duran prácticamente todo el día porque encontrar a los tiburones requiere tiempo y, una vez localizados, el objetivo es observarlos con detenimiento y recoger información.

Este registro puede convertirse ahora en una pieza clave para comprender cómo y dónde se reproducen las tintoreras en el Mediterráneo.

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