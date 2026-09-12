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Atropello mortal

Atropella y mata a un hombre tras estrellarlo contra un muro durante una discusión en Sevilla

Las causas fueron una discusión entre dos personas y una tercera, que acabó con esta última queriendo atropellar a las otras dos, consiguiéndolo con una de ellas a la cual le causó la muerte.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Europa Press

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Juan Vivancos
Publicado:

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un homicidio que ha tenido lugar alrededor de las 6:00 de la mañana en el municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan. El origen del fatal desenlace ha sido una fuerte discusión entre tres personas según ha informado la Guardia Civil.

La discusión habría sido entre dos personas y una tercera, la cual habría accedido a su vehículo con la intención de atropellar a las otras dos personas. Una de ellas consiguió esquivar el coche, mientras que la otra, de 50 años, fue atropellada y estampada contra un muro originándole la muerte.

50 minutos después del comienzo de la reyerta, a las 6:50, Emergencias 112 recibió el aviso desde la Avenida Federico García Lorca, de que una persona había sido atropellada. El 112 movilizó a Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios, aunque una vez que llegó la Policía Local desactivó la llamada a Bomberos, dado que el cuerpo de la víctima ya había sido liberado.

Los servicios sanitarios le encontraron ya en parada respiratoria y no pudieron salvarle la vida. El conductor del vehículo y presunto autor de los hechos, del que no han trascendido sus datos, ha sido ya detenido y se le atribuye un presunto delito de homicidio doloso. El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lebrija se ha hecho cargo de la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Casos similares

Un joven de 16 años falleció el pasado 30 de agosto tras ser atropellado durante la madrugada del sábado en Castelldefels (Barcelona). El conductor del vehículo abandonó el lugar del accidente, aunque posteriormente fue localizado y detenido en su domicilio. 

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 00:05 horas en la zona de Lluminetes. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Castelldefels, los Mossos d'Esquadra y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). 

El menor sufrió heridas de gravedad como consecuencia del atropello y finalmente murió. Además, otras dos personas que se vieron implicadas en el accidente resultaron heridas y tuvieron que recibir asistencia sanitaria. 

Tras huir del lugar de los hechos, el conductor fue localizado posteriormente en su vivienda, donde los agentes procedieron a su detención. 

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