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Detenido un hombre por agredir con arma blanca y amenazar a una mujer en Segovia

Los servicios de emergencias avisaron a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico para atender a la víctima.

Policía Nacional

Policía Nacional Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

Este domingo un hombre ha sido detenido como supuesto autor de una agresión con arma blanca y amenazas a una mujer de unos 30 años en Segovia, tal y como ha informado a EFE la Subdelegación del Gobierno de esa provincia.

A las 7:37 horas el servicio de emergencias 112 recibió una llamada en la que se alertaba de que la mujer presentaba heridas por cortes y del ataque ocurrido en la plaza de Calderón de la Barca, situada en el barrio de Nueva Segovia.

Los efectivos de emergencias avisaron a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico para atender a la víctima, que posteriormente fue trasladada al Complejo Asistencial de Segovia.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado la detención de una persona relacionada con los hechos, que en este momento se investigan por las fuerzas de seguridad, aunque por el momento no se ha detallado si hay algún tipo de relación entre el agresor y la víctima.

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