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La Guardia Civil detiene a un joven en Massanassa por, presuntamente, matar con arma blanca a su tío

El detenido se encuentra en dependencias policiales.

Coche Guardia Civil.

Coche Guardia Civil. Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Detenido un joven de 22 años en la localidad valenciana de Massanassa que, presuntamente, ha matado con un arma blanca a su tío de 43 años. La Guardia Civil ha detenido al supuesto agresor y lo ha trasladado a dependencias policiales.

Según las primeras informaciones tanto víctima como agresor son de nacionalidad colombiana y ambos habrían salido de un local discutiendo. En concreto, a la salida de un bar, ubicado en la avenida Blasco Ibáñez, que terminó con la muerte del hombre nacido en 1983 a manos presuntamente de su sobrino. Según publica Levante EMV el detenido asestó una puñalada a la altura del corazón.

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