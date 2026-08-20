La Guardia Civil detiene a un joven en Massanassa por, presuntamente, matar con arma blanca a su tío

Detenido un joven de 22 años en la localidad valenciana de Massanassa que, presuntamente, ha matado con un arma blanca a su tío de 43 años. La Guardia Civil ha detenido al supuesto agresor y lo ha trasladado a dependencias policiales.

Según las primeras informaciones tanto víctima como agresor son de nacionalidad colombiana y ambos habrían salido de un local discutiendo. En concreto, a la salida de un bar, ubicado en la avenida Blasco Ibáñez, que terminó con la muerte del hombre nacido en 1983 a manos presuntamente de su sobrino. Según publica Levante EMV el detenido asestó una puñalada a la altura del corazón.

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