Jason Bhugwandass es el joven neerlandés que ha fallecido a los 28 años tras recibir la eutanasia. Su muerte ha consternado a Países Bajos. Era activista por su lucha contra los abusos en los centros de atención juvenil, un problema que él mismo expuso que sufrió. Hizo campaña contra dichos abusos y contribuyó al cierre de unidades de alta seguridad.

Además, el joven fue un icono de la comunidad trans en el país. Bhugwandass arrastraba durante años síntomas de estrés postraumático, debido a haber sufrido maltrato. Con el tiempo desarrolló un trastorno neurológico funcional, en el que el sistema nervioso falla sin que haya una lesión visible, y el síndrome de Lance-Adams, un trastorno poco frecuente del movimiento. Ambas condiciones se reforzaban entre sí y limitaban su vida diaria. Ya no podía vivir en su casa y necesitaba atención las 24 horas.

Dos días antes de su muerte, la fundación Stichting Ambulance Wens, una organización neerlandesa sin fines de lucro que cumple últimos deseos de pacientes inmovilizados o terminales, publicó fotos suyas sonriendo en una playa. Junto a las imágenes escribió que fue un deseo "intenso, pero también muy hermoso", y que estar tan enfermo a los 28 años es inimaginable.

Reconocimientos

En 2022, la entonces alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, lo nombró "Amsterdamés del año". Bhugwandass dijo en aquel momento que estaba muy apegado a su ciudad y que saber que el cariño era mutuo significaba mucho para él. También se convirtió en rostro del orgullo trans en su país. Generó críticas al aparecer sin camisa en carteles publicitarios, con cicatrices visibles de autolesiones.

Tras conocerse su muerte, Halsema le rindió homenaje. "A veces hay personas que cambian tu vida. Poco a poco, no de golpe", escribió, y agregó que lo quiso desde el primer momento por su talento, su valentía y su perseverancia. Habló también de la tristeza y la compasión que sentía por la injusticia que se cometió con él, por "la vida robada" que le impidió florecer. "Cuánto lo merecía Jason. Y cuánto lo merecía nuestra sociedad", concluyó.

El mensaje de despedida

Fueron sus seres queridos quienes se encargaron de compartir, a través de su perfil de Instagram, una carta que dejó antes de morir. "He fallecido", empezó a explicar en su mensaje. "Mi cuerpo se rindió después de publicar mi último informe. Desarrollé un trastorno neurológico funcional (FNS), además del síndrome de Lance-Adams y mi PTSS. Estas condiciones se reforzaron mutuamente, fueron progresivas y refractarias. Mi lucha por una mejor atención juvenil se había vuelto extremadamente destructiva hasta el punto de que ya no podía caminar, tenía tics serios y tuve que ser llevado regularmente a la sala de emergencias", escribió. "No podía cumplir mis ambiciones en esta vida, con estas experiencias y estas condiciones. Aunque soy inteligente, podía darme cuenta de eso. Una vez quise ser abogado o juez. En la práctica, me convertí en nada", contó.

Jason confesó que sí que se sentía orgulloso de lo que había logrado: "He hecho todo lo posible, miro hacia atrás en una vida dura e inquieta, pero de la que no me arrepiento". Pero, a pesar de ello, no tenía la salud necesaria para poder seguir adelante. "Me voy con la cabeza alta, porque me doy cuenta de que si hubiera sabido de antemano que mi cuerpo se rendiría, habría hecho la misma elección", continuó.

Y se despidió así: "Querida gente, cuidad unos a otros, a los niños (dentro y fuera del sistema de atención a la juventud) y también, por favor, cuidad a mis pequeños. No deseo reconocimiento ni palabras de amor de personas e instituciones que han hablado negativamente sobre mí, han obstaculizado mi trabajo o han arruinado mi reputación cuando llegó el momento. Por favor, respetad eso".