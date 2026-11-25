"¿Me pones un cortado? ¿Y un segundo azucarillo?" Es una pregunta normal y frecuente en cualquier cafetería de nuestro país, lo que ya no resulta comprensible es que ese segundo azucarillo se cobre o no en función de la nacionalidad del cliente.

La Asamblea contra el Racismo de Gasteiz denuncia que un establecimiento del centro de Vitoria tiene como "política de empresa" cobrar 10 céntimos por el segundo azucarillo a aquellos clientes que sean de origen árabe.

A través de un vídeo colgado en redes sociales relatan cómo sucedieron los hechos. El aviso de que esto estaba ocurriendo lo recibe la asociación por parte de una tercera persona que no aparece en la grabación. Tras esta denuncia dos miembros de este colectivo van a comprobar en primera persona qué ocurre.

Ambos llegaron a la cafetería y pidieron un café con un azucarillo extra. A la hora de pagar a la joven de origen español no se le cobra este segundo azucarillo, pero al joven nacido en Vitoria pero de origen árabe sí. En su publicación se ven los recibos que acreditan el cobro.

Según ellos mismos explican cuando fueron a pedir explicaciones a la encargada, ésta "acaba admitiendo que es una política de empresa cobrar 10 céntimos solo a las personas árabes".

La polémica tuvo una rápida reacción en redes sociales.

En la segunda parte del vídeo se escucha a una persona que habla de parte del local que justifica esta práctica diciendo: "Hay gente árabe que viene aquí que es super maja. Hay otras personas que se dedican a venir aquí con dos cafés solos y se tiran toda la mañana aquí y van turnando a gente. Viene uno y viene otro. A ese grupito que los conocemos sí les he dicho a las chicas que les cobre el azúcar, porque como comprenderás esto es una cafetería tiene que facturar".