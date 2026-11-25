Cinco personas han sido detenidas y otras tres están siendo investigadas por su presunta relación con una organización criminal dedicada al cultivo y elaboración de marihuana y al suministro de infraestructuras y material especializado a otros grupos dedicados al tráfico de drogas en distintos puntos de España, según informa la Guardia Civil.

La operación Nazarí-Sabika 04 ha permitido descubrir una plantación subterránea oculta bajo un parque infantil en una finca de grandes dimensiones situada en Las Gabias (Granada). La instalación permanecía escondida bajo una superficie de césped artificial en la que había un columpio, una casita y una pequeña colchoneta. El resto del terreno estaba cubierto con piedra blanca decorativa.

Bajo esa apariencia, los agentes localizaron "un portón abatible de grandes dimensiones, dotado de un sistema de apertura hidráulico". El acceso contaba además con una pequeña trampilla cuadrada que permitía accionar manualmente el mecanismo. Una vez abierto, una rampa facilitaba la entrada de vehículos al zulo.

La infraestructura tenía unos 180 metros cuadrados de superficie y cinco metros de altura. En su interior había dos habitaciones destinadas al cultivo de cannabis, equipadas con sistemas de iluminación, ventilación y climatización. Allí fueron intervenidas 1.954 plantas.

La Guardia Civil considera que, por sus dimensiones, características constructivas y equipamiento, se trata del "zulo destinado al cultivo ilegal más grande y sofisticado localizado hasta la fecha en la provincia de Granada".

La actuación se desarrolló el pasado 17 de noviembre, con trece registros en inmuebles de Granada capital y de las localidades de Albolote, Jun, Las Gabias y Maracena. En total, los agentes intervinieron 2.479 plantas de marihuana repartidas en tres plantaciones, además de dos turismos, dos furgonetas, una caravana, un remolque, una pistola eléctrica incapacitante tipo táser y 22.970 euros en efectivo.

La investigación también permitió precintar una nave comercial especializada en la venta de material para el cultivo de cannabis, conocida como "grow shop", cuyo valor se estima en varios millones de euros. Según la Guardia Civil, el presunto responsable de la organización era propietario del establecimiento y desde allí obtenía material para abastecer su propia plantación y suministrar equipamiento a otros puntos del territorio nacional.

Los investigadores localizaron asimismo una torreta eléctrica desde la que presuntamente se realizaba una conexión fraudulenta a la red para alimentar la plantación. La carga detectada equivalía al consumo de aproximadamente un centenar de viviendas.

Los cinco detenidos están investigados por presuntos delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de arma prohibida y pertenencia a grupo criminal. Para el presunto cabecilla se ha decretado prisión provisional.

La investigación, iniciada hace más de un año, ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Análisis e Inteligencia Criminal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada y del Área de Investigación de la Guardia Civil de Las Gabias.