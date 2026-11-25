Más de 2.100 migrantes llegaron este martes en 14 embarcaciones a El Hierro, que tiene 12.000 habitantes. Solo en 24 horas, la isla ha registrado la cifra más alta de la historia. En esta jornada récord, una historia ha conmovido por encima de las demás: la llegada de un bebé nacido a bordo de un cayuco en pleno trayecto cuatro días antes de llegar a la isla.

El martes llegó a tierra junto a su madre tras sobrevivir a la ruta migratoria más peligrosa. La mujer llegó al muelle con su bebé en brazos, "abrigado como se podía", según una sanitaria de La Cruz Roja. Ambas se encontraban en buen estado, pero las trasladaron inmediatamente al hospital para que pudieran atenderlas. La pequeña recién nacida formaba parte del grupo de 172 personas auxiliadas a unos 70 kilómetros de la isla por la Guardamar Calíope.

Según constataron los servicios de rescate, llegó al mundo en alta mar, después de que el cayuco ya hubiera navegado durante varios días desde su punto de origen en el continente africano, en una travesía que acostumbra a prolongarse más de una semana en condiciones extremas y una exposición constante a la intemperie. El parto se llevó a cabo sin ningún tipo de asistencia sanitaria y sin los medios higiénicos básicos, sobre las maderas de la embarcación.

Una cifra récord

En el puerto de La Restinga en el Hierro no cambia el escenario. Esta es la cifra más alta registrada en España de llegadas de estas embarcaciones en un solo día, desde que hay registros, según los últimos datos oficiales. Entre los migrantes llegados hay un fallecido, 203 mujeres y 127 menores; entre ellos la bebé recién nacida a bordo de uno de los cayucos, que partió desde las costas africanas atravesando el Atlántico hasta Canarias.

La jornada tuvo un desenlace trágico. Poco antes de las 22:00 (hora local), el salvamento marítimo trasladó al puerto de La Restinga a los 191 ocupantes del decimoquinto cayuco rescatado durante el martes. Varios presentaban problemas de salud y uno de ellos había fallecido.

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