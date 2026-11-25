Cinco mujeres son asesinadas cada hora por sus parejas o familiares en todo el mundo en 2025. Así lo detalla el último informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres a través del informe Femicide Brief 2026. Este miércoles es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y este mismo día un hombre ha asesinado en Bullas (Murcia) a su novia.

Agentes de la Guardia Civil investigan el asesinato a navajazos de la mujer de 32 años. El presunto asesino es el novio de la víctima, que está identificado, pero todavía no ha sido detenido tras darse a la fuga. Los hechos se produjeron durante la jornada de este 25 de noviembre y se han movilizado a agentes de la Policía Local y servicios sanitarios.

Al llegar al lugar, los profesionales médicos solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y localizar al presunto autor. Por su parte, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha expresado su conmoción por el crimen y ha trasladado su apoyo a la familia y allegados de la víctima. Asimismo, ha reclamado unidad y firmeza frente a la violencia machista.

Este miércoles tienen lugar varias marchas y manifestaciones contra la violencia machista en toda España y Vox será el único partido que no esté presente en ellas. Todos los demás partidos políticos contarán con representación en estas movilizaciones.