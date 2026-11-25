Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre en Chiclana de la Frontera como presunto autor de la muerte violenta de Gloria Vallejo, cuyo cuerpo sin vida apareció semienterrado en la playa de Lavaculos del Poblado de Sancti Petri el 18 de octubre, con evidentes signos de muerte violenta.

La víctima figuraba en el sistema Viogén y la detención llevada a cabo en la mañana de este miércoles hace que se trate su muerte como un presunto homicidio por violencia de género.

Como ha explicado la Guardia Civil en una nota, las actuaciones que se han llevado a cabo desde el momento en que se localizó el cuerpo y se identificó, por parte de los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sección de Homicidios, apuntaban a su actual pareja.

Asimismo, ha señalado que, una vez identificada la víctima, recabadas las correspondientes testificales realizada la autopsia, se pudo comprobar que la víctima figuraba en el sistema Viogen, en un caso activo con su actual pareja y presunto homicida.

La Guardia Civil ha detenido en Chiclana a la pareja de Gloria Vallejo y han procedido al registro de su domicilio, como presunto autor del crimen. En el momento de su muerte, contaba con 44 años, era natural de Las Palmas de Gran Canaria y vivía en Cádiz.

Las diligencias y el detenido serán puestos a disposición de la titular del Juzgado Mixto número 4 de los de Chiclana, que ha decretado el secreto de las actuaciones.

Ayuda a las víctimas de violencia de género

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.

En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización.

Estos recursos pueden ser utilizados tanto por las víctimas como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.