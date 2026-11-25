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Noticias de hoy, 25 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Entre ellos, hay un fallecido y una pequeña de cuatro años nacida en alta mar.
Con 47 feminicidios en lo que va de año y a cuatro días de las elecciones generales del 29 de noviembre el feminismo, dividido, vuelve a salir a las calles para clamar: "Ni una víctima más".