Vídeo: así robaban perfumes unas mujeres haciéndose pasar por árabes

Unas vigilan, otras cogen los productos y otra los esconde entre la ropa. Las imágenes muestran la actuación de un grupo de mujeres que robaba de forma coordinada en una perfumería de un centro comercial de Alicante.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro sospechosas, de entre 29 y 43 años, por su participación en la sustracción de perfumes valorados en 480 euros. Tres fueron arrestadas el pasado martes y la cuarta, este viernes por la mañana.

Según fuentes de la investigación, las mujeres utilizaban prendas de apariencia árabe para ocultar su identidad y dificultar su posterior identificación. Los testigos señalaron que también trataban de imitar el idioma árabe.

Los investigadores sostienen que se repartían las tareas: mientras unas vigilaban el establecimiento, otras cogían las cajas de perfumes y otra ocultaba los frascos bajo su vestimenta. Se les atribuyen delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, con la agravante de disfraz.