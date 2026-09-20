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Narcopisos y okupas: así son los vecinos de un edificio de Bilbao

El bloque se encuentra en la calle Cantalojas en el barrio de San Francisco y ya cuenta con una denuncia ante la Ertzaintza y el Ayuntamiento de Bilbao.

Imagen de un narcopiso en Bilbao

Imagen de un narcopiso en Bilbao Antena 3 Noticias

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Nerea Hermosa
Publicado:

El barrio de San Francisco se caracteriza por las continuas peleas, robos y malestar en sus calles. Pero el conflicto continuo con el que conviven tres vecinos del edificio de la calle Cantalojas es peor. Desde hace diez años el bloque sufre un daño estructural por una fuga y únicamente son ellos los que afrontan los gastos comunitarios.

Su día a día está marcado por el miedo, ya que entre los demás residentes se encuentran okupas y hay narcopisos. Asimismo, el estado del inmueble no es el mejor y todo apunta a que irá a peor. Se dedican a romper los buzones y los telefonillos; el espejo de la entrada ya está roto y hay tramos de las escaleras muy deteriorados. En definitiva, existe un sinfín de daños en el inmueble que únicamente estos tres vecinos afrontan y por los que se preocupan.

Además, estos vecinos conflictivos dejan muebles en los rellanos y, en el caso del quinto piso, llegan a tener hasta cuatro pastores belgas malinois atados en las escaleras, lo que les atemoriza ante el miedo de que puedan atacarles. Los ladridos son otro añadido a esta situación, ya que tanto durante el día como por la noche se escuchan de forma constante.

En esa misma planta también se puede apreciar un agujero en la pared a través del cual se ve parte del interior de la vivienda, donde cuentan con una televisión de plasma panorámica.

Por su parte esos tres vecinos además de quejarse y recibir amenazas han optado por colocar numerosos carteles de avisos de limpieza y de reparación de daños por una inspección técnica que realizará el ayuntamiento de Bilbao en noviembre.

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