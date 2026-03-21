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Muere un futbolista de 16 años en un incendio: "Es muy triste"

El menor de edad había jugado en el Gillingham y en el Rotherhithe.

Tommy-Ballie Dean, futbolista fallecido

Tommy-Ballie Dean, futbolista fallecidoInstagram: Rotherhithe FC

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Tommy-Ballie Dean, futbolista inglés, falleció a los 16 años en un incendio en un apartamento de planta baja en Londres.

Según informa Tribuna.com, el incendio se produjo en esta vivienda, que además estaba cerca de una estación de bomberos. El jugador británico falleció pero otro joven de 16 años sí salvo su vida tras escaparse minutos antes.

Jugó en Gillingham y Rotherhithe

"No tío... Esto es muy triste. Terribles noticias salen esta semana... El ex jugador de la academia Rotherhithe U16 Junior Dean ha fallecido tristemente. Consiguió una prueba de selección para el equipo sub-15 del Gillingham y ganó el premio al máximo goleador y al mejor gol de la temporada del Rotherhithe el año pasado. Enviamos nuestras condolencias a toda su familia, compañeros de equipo y seres queridos. Descansa en paz. Tomada demasiado pronto", informó la cuenta de Rising Ballers en Instagram.

"Era un jugador especial y una mejor persona"

"Con gran pesar anunciamos que nuestro ex jugador junior Dean ha fallecido tristemente. Era un jugador especial y una mejor persona. Todo el mundo en el club quisiéramos desear nuestras condolencias a la familia juniors y amigos durante este momento desgarrador. Siempre estarás con nosotros, descansa en paz", escribió por su parte el Rotherhithe FC, exequipo del jugador fallecido.

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