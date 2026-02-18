Muere estrangulada una mujer en Madrid a manos de su expareja, detenido tras confesar el crimen

Una mujer ha sido asesinada en Madrid en lo que puede ser un posible caso de violencia machista. La Policía ha detenido a su expareja. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales.

Los hechos se han producido este miércoles en la calle López de Hoyos de Madrid. Según apuntan fuentes policiales a EFE, la mujer tenía 37 años y ha sido estrangulada. Además, añaden que el mismo detenido es quien se ha dirigido a una patrulla de la Policía Nacional a la altura de la Comisaría de Tetuán para confesar el crimen.

Llevaba varias horas muerta

Los agentes se han desplazado inmediatamente hasta la vivienda, donde han encontrado el cuerpo de la mujer en la cama y con signos evidentes de estrangulamiento. Al parecer, la mujer llevaba varias horas muerta.

La víctima tenía dos hijos, pero no los compartía con su expareja. Ahora, el grupo VI de Homicidio de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, trabaja para esclarecer los hechos. Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, la mujer estaba en el sistema VioGén, y el hombre se ha saltado la orden de alejamiento que figuraba contra él.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también está pendiente de la investigación, tal y como ha confirmado en redes sociales. Por el momento, hay siete víctimas mortales confirmadas en el marco de crímenes machistas en lo que va de año. Aún están por verificar tanto este como el crimen de este pasado martes en Xilxes, donde un hombre podría haber matado a su hija y a su exmujer en su vivienda.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el asesinato y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

