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Muere ahogado un hombre en la piscina de un hotel de Fuerteventura

El socorrista sacó a la víctima del agua que estaba en parada cardiorrespiratoria y le realizó maniobras de reanimación, aunque sin éxito.

Un hombre muere con signos de ahogamiento en la piscina de un hotel de Fuerteventura

Un hombre muere con signos de ahogamiento en la piscina de un hotel de Fuerteventura Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

Este sábado ha fallecido un hombre después de ser rescatado con signos de ahogamiento de la piscina de un hotel en Pájara, una localidad de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

El socorrista del complejo sacó a la víctima del agua, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y procedió a realizarle maniobras de reanimación básica con la asistencia de un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC), a través del teléfono y en lo que llegaban los recursos de emergencia hasta el lugar.

A las 13 horas del mediodía, la sala operativa 112 recibió la llamada de emergencia informando del rescate de un hombre con síntomas de ahogamiento de una piscina de un hotel en la zona de Esquinzo.

Al llegar, el personal del SUC hasta el hotel continuaron con las maniobras de reanimación, sin que se pudiera revertir la parada para que la víctima recuperara el pulso, así que procedió a confirmar su fallecimiento.

Al lugar del siniestro se desplazaron dos ambulancias y un helicóptero medicalizado. La Policía Local de Pájara colaboró con el resto de recursos desplegados, mientras que la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.

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