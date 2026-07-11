Detenidas dos personas por negarse en la evacuación del incendio de Los Gallardos en Almería

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por un presunto delito de desobediencia tras negarse a seguir las instrucciones para la evacuación de las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos en Almería.

Las detenciones se produjeron cuando los implicados intentaron volver a sus domicilios la noche del jueves, como ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, según han informado a Europa Press fuentes de la Comandancia de Almería.

Bolaños ha hecho un llamamiento a los afectados por los desalojos, que temen por cómo las llamas pueda afectar a sus viviendas y propiedades, para que atiendan las instrucciones de las autoridades, ya que "son fundamentales para luchar contra el fuego y también para proteger vidas".

"Es fundamental que se tengan en cuenta esas instrucciones que llevan a cabo las autoridades civiles", ha señalado Bolaños frente a quienes tienen la tentación de sobrepasar el perímetro de la zona evacuada para comprobar el estado de su vivienda o ver cómo están sus animales.

La Guardia Civil mantiene habilitado en el Puesto de Garrucha, la oficina de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio. De momento, hay 12 víctimas mortales y siete denuncias. El objetivo es determinar quiénes son las personas desaparecidas para poder realizar las muestras de ADN necesarias, y lograr la identificación de las víctimas en un corto periodo de tiempo.

"Hacemos un llamamiento a los familiares directos de las personas desaparecidas en este suceso para que acudan a una de estas oficinas y así poder agilizar el proceso de identificación", han añadido las autoridades.

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