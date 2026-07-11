Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

Detenidas dos personas por negarse en la evacuación del incendio de Los Gallardos en Almería

La Guardia Civil mantiene habilitado el Puesto de Garrucha, la oficina de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio.

Imagen del coche de la Guardia Civil

Detenidas dos personas por negarse en la evacuación del Incendio de Los Gallardos en Almería | EFE

Publicidad

Ruth Galvez
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por un presunto delito de desobediencia tras negarse a seguir las instrucciones para la evacuación de las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos en Almería.

Las detenciones se produjeron cuando los implicados intentaron volver a sus domicilios la noche del jueves, como ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, según han informado a Europa Press fuentes de la Comandancia de Almería.

Bolaños ha hecho un llamamiento a los afectados por los desalojos, que temen por cómo las llamas pueda afectar a sus viviendas y propiedades, para que atiendan las instrucciones de las autoridades, ya que "son fundamentales para luchar contra el fuego y también para proteger vidas".

"Es fundamental que se tengan en cuenta esas instrucciones que llevan a cabo las autoridades civiles", ha señalado Bolaños frente a quienes tienen la tentación de sobrepasar el perímetro de la zona evacuada para comprobar el estado de su vivienda o ver cómo están sus animales.

La Guardia Civil mantiene habilitado en el Puesto de Garrucha, la oficina de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio. De momento, hay 12 víctimas mortales y siete denuncias. El objetivo es determinar quiénes son las personas desaparecidas para poder realizar las muestras de ADN necesarias, y lograr la identificación de las víctimas en un corto periodo de tiempo.

"Hacemos un llamamiento a los familiares directos de las personas desaparecidas en este suceso para que acudan a una de estas oficinas y así poder agilizar el proceso de identificación", han añadido las autoridades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: la UME contiene el fuego para que no avance hacia el norte

El Gobierno está en contacto con Reino Unido y Bélgica por los afectados en el incendio de Almería

Publicidad

Sociedad

Imagen de Incendio de Los Gallardos

Familias británicas preocupadas por las víctimas del incendio de Los Gallardos: "Las llamas nos rodeaban por todas partes"

Imagen de un coche calcinado en el incendio forestal de Los Gallardos.

Última hora del incendio de Los Gallardos en directo: la UME contiene el fuego para que no avance hacia el norte

El enigma de la playa de Langre: aparecen unas escaleras y nadie sabe quién las hizo

El enigma de la playa de Langre: aparecen unas escaleras y nadie sabe quién las hizo

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 11 de julio de 2026

Imagen del coche de la Guardia Civil
Incendio

Detenidas dos personas por negarse en la evacuación del incendio de Los Gallardos en Almería

Más de un millar de vecinos confinados por un incendio forestal en Mont-roig del Camp (Tarragona)
INCENDIO

Estabilizado el incendio forestal de Mont-roig del Camp tras obligar al confinamiento de un millar de vecinos

El incendio ha obligado también a cortar la autovía A-7 entre Mont-roig del Camp y L'Hospitalet de l'Infant en los dos sentidos de la marcha.

Retenciones de varios kilómetros en la A-5 tras chocar un camión contra un panel luminoso
Accidente

Un camión choca contra un panel luminoso y provoca retenciones de varios kilómetros en la A-5

Hasta el lugar se ha desplazado el Cuerpo de Bomberos de Madrid que continúa trabajando para restablecer la normalidad en la circulación lo antes posible.

Termómetro a 50 grados

Muere un hombre de 55 años por golpe de calor en Sevilla convirtiéndose en la quinta muerte en Andalucía

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Aparece el cadáver de un hombre ensangrentado en una vivienda de lujo de Torrevieja

Una playa de Tarragona

Un hombre de 47 años muere ahogado en una playa de Cambrils (Tarragona)

Publicidad