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Familias británicas preocupadas por las víctimas del incendio de Los Gallardos: "Las llamas nos rodeaban por todas partes"

A la espera de identificar los cuerpos, son las familias las que están narrando lo que ha ocurrido.

Imagen de Incendio de Los Gallardos

Familias británicas preocupadas por las víctimas del incendio de Los Gallardos: "Las llamas nos rodeaban por todas partes" | Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

Saber que uno de tus familiares está afectado por el incendio de Los Gallardos es algo devastador. El miedo y la incertidumbre aumenta cuando un ser querido está en peligro o se encuentra desaparecido.

Sin embargo, la angustia se agrava cuando un familiar se encuentra en otro país. Esto ha ocurrido estos días en el incendio de Almería, al menos cuatro británicos habrían fallecido, a la espera de identificar los cuerpos, son las familias las que están narrando lo que ha ocurrido y a quiénes echan en falta. "Las llamas nos rodeaban por todas partes", así reconocen algunos testigos británicos el fuego de Los Gallardos, y continúan expresando que hay amigos suyos que siguen desaparecidos, intentando mantener la esperanza, pero la situación no es buena.

Un profesor francés, de vacaciones con su mujer también profesora cuenta que ella quedó acorralada por las llamas en un coche consiguiendo él huir a pie. Allí, se da por hecho, que han fallecido al menos cuatro personas de origen británica porque el volante del coche en el que escapaban estaba a la derecha. Es una zona en la que hay censados muchos británicos.

Esta noticia ha generado mucho impacto y preocupación en el Reino Unido, allí el ministro de transportes está en contacto con las autoridades españolas. Desde primera hora de ayer, los servicios insulares y la embajada británica están mostrando apoyo a los afectados.

Los medios de Reino Unido están muy pendientes de la evolución del incendio en directo. Y han hablado familias que dicen conocer a más víctimas británicas, y preocupa que haya más de las cuatro que se prevén, según ha reconocido el consejero de Sanidad andaluz.

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