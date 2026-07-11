Noticias de hoy, sábado 11 de julio de 2026

El incendio forestal de Los Gallardos, las amenazas de Trump a Irán o el paso de la roja a semifinales, entre las noticias más relevantes de este sábado, 11 de julio.

El incendio forestal de Los Gallardos afecta ya a 6.600 hectáreas y deja 12 muertos

La Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), concentra sus esfuerzos en frenar el avance del fuego por el sector noroeste para evitar que alcance la zona norte. Paralelamente, sus efectivos realizan labores de vigilancia y extinción de posibles focos secundarios que puedan surgir en el entorno de la autovía A-7.

El comandante Saldaña, responsable de las operaciones del segundo batallón de la UME destinado en el incendio y coordinador de los medios de la unidad, ha subrayado que trabajan de forma coordinada con el resto de los servicios de emergencia para controlar el fuego en el menor tiempo posible.

Según ha explicado, la actuación de la UME se divide en dos áreas principales. En la zona próxima a la A-7, los equipos se encargan de detectar y extinguir posibles rebrotes, mientras que en el sector noroeste colaboran con otros efectivos para contener las llamas e impedir que se propaguen hacia el norte.

El incendio ha afectado ya a unas 6.600 hectáreas, una cifra superior a la registrada anteriormente debido a la intensa actividad del fuego durante la jornada del viernes, que obligó a ampliar el perímetro por la aparición de nuevos focos y frentes especialmente activos.

Pese al aumento de la superficie calcinada, el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este sábado desde el Puesto de Mando Avanzado que las condiciones meteorológicas son ahora más favorables. Con vientos de apenas dos kilómetros por hora y una humedad cercana al 50 %, existe por primera vez una "ventana de oportunidad" que permite a los equipos pasar de una estrategia centrada en la contención a un ataque directo contra las llamas.

El número de víctimas mortales permanece en 12. En cuanto a la población afectada, el balance oficial sitúa en 1.448 las personas evacuadas, sin que durante la noche se hayan producido nuevos desalojos.

Trump amenaza con atacar con "mil misiles" a Irán si Teherán intenta asesinarlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido de que su país dispone de "1.000 misiles armados, listos y apuntando" a Irán en caso de que el régimen de Teherán intente atentar contra su vida.

La amenaza fue difundida a través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, después de que Israel trasladara a Washington información sobre un supuesto plan iraní para asesinar al mandatario estadounidense.

En su publicación, Trump afirmó que "1.000 misiles armados, preparados y dirigidos hacia la República Islámica de Irán" están listos para ser lanzados, a los que seguirían miles más si el Gobierno iraní ejecutara cualquier intento de acabar con su vida.

Asimismo, aseguró haber ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses responder con una ofensiva de gran alcance en caso de producirse un atentado contra él. Según explicó, las directrices contemplan la destrucción total de objetivos situados en territorio iraní y permanecerán en vigor durante un año, con la posibilidad de ampliarlas.

El mensaje finalizaba con la frase "Alabado sea Alá", seguida de la firma: "Presidente Donald J. Trump".

Estas declaraciones se producen días después de una entrevista concedida a The New York Post, en la que Trump aseguró haber instruido al Pentágono para lanzar bombardeos sobre Irán "a niveles nunca vistos" si llegara a ser víctima de un complot atribuido a ese país.

Sin embargo, en esa misma conversación reconoció que no dispone de pruebas de una amenaza de asesinato inminente, pese a las advertencias trasladadas por Israel, aunque insistió en que Irán lo considera un objetivo desde hace años.

España doblega a Bélgica (2-1) con otro gol salvador de Mikel Merino para meterse en semifinales del Mundial

España logró una agónica victoria por 2-1 frente a Bélgica y selló su clasificación para las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará a Francia el próximo martes en Dallas por un puesto en la final.

El conjunto de Luis de la Fuente se adelantó en la primera parte gracias a Fabián Ruiz, que aprovechó un rechace de Courtois tras un disparo de Dani Olmo. Sin embargo, Bélgica igualó el marcador antes del descanso con un tanto de Charles De Ketelaere en su primer disparo entre los tres palos.

En la segunda mitad, España buscó el gol de la victoria hasta que, en el minuto 88, Mikel Merino volvió a convertirse en el héroe de la selección al marcar el 2-1 tras un rechace del portero belga, clasificando a la vigente campeona de Europa para las semifinales del torneo.

Con este triunfo, España alcanza por segunda vez en su historia las semifinales de un Mundial y se medirá ahora a la Francia de Kylian Mbappé en busca de un billete para la gran final

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