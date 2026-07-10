Los peligros del verano: cómo prevenir ahogamientos, golpes de calor y otros riesgos, en el nuevo episodio de '3x3N'

Los ahogamientos, los golpes de calor y las altas temperaturas provocan cada año cientos de muertes en España, una realidad que obliga a extremar las precauciones. En el nuevo episodio de '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias, analizamos cuáles son los principales peligros del verano, qué dicen los expertos y qué medidas pueden ayudarnos a disfrutar de estos meses con mayor seguridad.

Uno de los asuntos que centra este nuevo episodio es el preocupante aumento de los ahogamientos. Solo durante el mes de junio fallecieron 92 personas en espacios acuáticos, el peor inicio del verano desde que existen registros. Aunque el mar concentra la mayoría de los casos, los expertos recuerdan que ríos, embalses y zonas de baño sin vigilancia también representan un riesgo importante.

El videopodcast pone especial atención en la prevención. Evitar bañarse en zonas no vigiladas, respetar las banderas, no consumir alcohol antes del baño y no perder nunca de vista a los menores son algunas de las recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes. Los especialistas recuerdan además que un niño puede ahogarse en menos de un minuto y sin apenas hacer ruido.

El otro gran protagonista del episodio son los golpes de calor. Las altas temperaturas han provocado ya más de un millar de fallecimientos desde el inicio de la temporada de calor, en muchos casos porque el calor extremo agrava enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales preexistentes.

Durante el programa se explica qué ocurre en el organismo cuando el cuerpo deja de regular correctamente su temperatura y por qué las personas mayores, los niños y quienes practican deporte al aire libre forman parte de los colectivos más vulnerables.

Los expertos insisten en la importancia de adoptar medidas sencillas pero eficaces: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, utilizar ropa ligera, proteger la cabeza y permanecer en lugares frescos siempre que sea posible. También recuerdan que nunca debe dejarse a un menor o a una mascota dentro de un vehículo estacionado, incluso durante pocos minutos.

El episodio cuenta además con el análisis del meteorólogo Andrés Pantoja, que explica cómo las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y duraderas. Los climatólogos advierten de que los veranos extremos forman ya parte de una nueva realidad marcada por el cambio climático, con temperaturas récord y un mayor riesgo de fenómenos meteorológicos adversos.

Con este nuevo episodio, '3x3N' reúne datos y consejos para ayudar a los ciudadanos a identificar los riesgos más habituales del verano y disfrutar de las vacaciones sin bajar la guardia.

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