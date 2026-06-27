Muere un hombre de 77 años en una colisión frontal y otro de 93 es rescatado

Un hombre de 77 años de edad ha fallecido la tarde del sábado tras una colisión frontal entre dos turismos en la carretera AB-304, en Cordovilla, pedanía de la localidad albaceteña de Tobarra.

El accidente, que según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 ha tenido lugar a las 13.56 horas en el kilómetro 4 de la citada vía, ha dejado a los conductores de ambos vehículos atrapados.

Atrapados ambos conductores

Una de las personas atrapadas era el fallecido y la otra un hombre de 93 años que, tras ser rescatado por bomberos de Hellín y atendido por un médico de Urgencias, ha sido trasladado en una UVI al hospital de Albacete.

Además, en el operativo también han participado una ambulancia de Urgencias y efectivos de la Guardia Civil.

La población de Cordobilla, a causa del suceso, ha suspendido las actividades festivas previstas para este sábado.

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