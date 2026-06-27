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Muere un hombre de 77 años en una colisión frontal y otro de 93 es rescatado

Un hombre de 77 años ha fallecido tras la colisión entre dos vehículos en Tobarra, Albacete. Otro de 93 años ha sido rescatado.

Muere un hombre de 77 años en una colisión frontal y otro de 93 es rescatado

Muere un hombre de 77 años en una colisión frontal y otro de 93 es rescatado

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Anna Martín
Publicado:

Un hombre de 77 años de edad ha fallecido la tarde del sábado tras una colisión frontal entre dos turismos en la carretera AB-304, en Cordovilla, pedanía de la localidad albaceteña de Tobarra.

El accidente, que según informan fuentes del Servicio de Emergencias 112 ha tenido lugar a las 13.56 horas en el kilómetro 4 de la citada vía, ha dejado a los conductores de ambos vehículos atrapados.

Atrapados ambos conductores

Una de las personas atrapadas era el fallecido y la otra un hombre de 93 años que, tras ser rescatado por bomberos de Hellín y atendido por un médico de Urgencias, ha sido trasladado en una UVI al hospital de Albacete.

Además, en el operativo también han participado una ambulancia de Urgencias y efectivos de la Guardia Civil.

La población de Cordobilla, a causa del suceso, ha suspendido las actividades festivas previstas para este sábado.

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