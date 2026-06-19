Un conductor provoca un accidente y huye a pie por la autopista con una mochila llena de droga

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Pedreguer, han investigado a un hombre de 39 años que se dio a la fuga a pie tras provocar un accidente de tráfico en la autopista AP-7.

El incidente tuvo lugar sobre las 9:30 horas del pasado 11 de junio en el kilómetro 612 de la AP-7, a la altura de Pedreguer (Alicante). Allí un turismo impactó con el que viajaba delante por el carril izquierdo. Ambos sufrieron daños de consideración y los dos ocupantes del vehículo impactado sufrieron lesiones, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Escondido entre árboles con una mochila con droga

Después del siniestro, varios testigos alertaron a los servicios de emergencia a través del 112. Al lugar se desplazaron agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Destacamento de Benidorm y servicios sanitarios. Fue ahí, cuando en un momento dado el conductor del vehículo causante del accidente abandonó la zona a pie.

Tras una intensiva batida por los caminos colindantes con el apoyo del Puesto de la Guardia Civil y la Policía Local de Pedreguer, hallaron al fugitivo oculto entre unos árboles, en las proximidades del lugar del accidente, junto a una mochila en la que portaba varias dosis de una droga conocida como "Alfa" y útiles para su consumo.

Conducía son permiso y tras consumir drogas

Ahora, el conductor detenido está siendo investigado por el Destacamento de Tráfico de Benidorm como presunto autor de dos delitos: uno por conducir sin permiso y otro por hacerlo bajo los efectos de las drogas.

La Benemérita intervino la sustancia y ha tramitado una denuncia por infracción a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana por la tenencia o consumo de drogas en la vía pública.

Por lo que respecta a los dos ocupantes del otro vehículo implicado en el accidente que resultaron heridos, fueron atendidos por las lesiones sufridas y, posteriormente, trasladados a un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.

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