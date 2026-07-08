Muere un hombre de 48 años por golpe de calor en Sevilla: ya son tres los fallecidos por las altas temperaturas en Andalucía

Andalucía ha registrado la tercera muerte por golpe de calor desde la activación del protocolo de prevención frente a las altas temperaturas el pasado 15 de mayo. La última víctima es un hombre de 48 años que ha fallecido en Sevilla tras sufrir una prolongada exposición al sol en la vía pública. Así lo ha informado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El fallecido, de nacionalidad extranjera, no contaba con historia sanitario en Andalucía, por lo que se desconoce si presentaba antecedentes personales que pudieran suponer factores especiales de riesgo. Así lo contempla el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud.

Con esta muerte, ascienden a tres los fallecimientos relacionados con el calor extremo en la comunidad autónoma durante la presente temporada. El pasado 3 de julio falleció una mujer de 71 años en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), mientras que el 23 de junio perdió la vida un hombre de 68 años en Almería.

Más de mil urgencias y trece golpes de calor confirmados

Desde el inicio de la temporada estival, los servicios sanitarios andaluces han atendido 1.081 urgencias relacionadas con el calor, de las que 747 fueron asistidas en centros de atención primaria y 334 en hospitales.

Además, se han confirmado 13 casos de golpe de calor en la comunidad: seis en Sevilla, tres en Almería, dos en Cádiz, uno en Jaén y uno en Córdoba. Todos los pacientes requirieron ingreso hospitalario. Actualmente, nueve continúan hospitalizados y tres han fallecido.

Estos datos coinciden con la ola de calor que afecta a Andalucía y que, según las previsiones, se prolongará al menos hasta el jueves 9 de julio.

La Junta insiste en extremar las precauciones

Ante esta situación, la Junta de Andalucía mantiene activo hasta el próximo 30 de septiembre el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud, un dispositivo preventivo que comenzó a funcionar el 15 de mayo con el objetivo de reducir el impacto del calor sobre la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

El consejero en funciones, Antonio Sanz, ha pedido a la ciudadanía "no bajar la guardia ante el calor" y ha insistido en que "es responsabilidad de todos evitar situaciones de riesgo". Asimismo, ha recordado la importancia de evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una correcta hidratación y utilizar ropa ligera, protección solar y otros elementos que ayuden a minimizar los efectos de las altas temperaturas.

El protocolo autonómico se basa en las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y establece distintos niveles de alerta para coordinar las medidas de prevención frente a los episodios de calor extremo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.