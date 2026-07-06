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Ascenso térmico

Llega lo peor de la ola de calor y César Gonzalo invita a la paciencia: durará más de lo previsto inicialmente

El intenso calor se extiende al extremo norte. Avisos de nivel naranja activados en las comunidades del Cantábrico y Navarra, persisten en el interior peninsular y sur de canarias. Las tormentas de la tarde en zonas de montaña pueden dejar fuertes rachas de viento.

César Gonzalo

César Gonzalo explica en detalle la segunda ola de calor del verano. | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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La segunda ola de calor de este verano podría alargarse más de lo previsto inicialmente. Viendo las temperaturas de esta semana, salvo zonas muy puntuales del extremo norte donde a partir de mañana el calor dará un respiro. En el resto vemos que, hasta el viernes, no notaremos una bajada palpable. No será acusada, pero nos dejará valores que se alejarán de los 40º en el centro, para aproximarse a los 35º. Aunque la ola termine, el calor seguirá, pero será menos intenso. Hasta entonces mucha paciencia y precaución, porque hoy llegamos a lo peor.

España en aviso

AEMET decreta avisos por calor en todo el país salvo lugares muy concretos, sólo se librarán en Ceuta, Melilla, Málaga y Almería. En el resto nos encontramos en peligro por calor. La novedad del día es que el nivel naranja se activa en el interior de Asturias, de Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Burgos y Zamora. Por máximas que podrían llegar a los 40ºC. Avisos que también encontramos en Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía, Zamora, Burgos, Valencia, Castilla-La Mancha y en el sur de Gran Canaria.

Tarde a 40ºC

Salvo en A Coruña y Pontevedra, con máximas por debajo de los 30º. En el resto predominan los 40ºC. Hasta 43ºC se esperan en Badajoz; Se prevén 42ºC en Zaragoza y Sevilla; 41º en Logroño, Lleida, Toledo y Ourense. Los propios 40º se darán en Bilbao, Zamora y Pamplona; Se rozarán con 39º en Madrid; y con 38º en Teruel, Lugo y Murcia.

Tormentas por calor

El calor ayudará a que las tormentas puedan surgir en zonas de montaña del interior. Durante la tarde de este lunes hay que contar con algún chaparrón puntual, acompañado de fuertes y súbitas rachas de viento, en el este de Extremadura, Montes de Toledo, Sistema Ibérico, oeste de León, de Zamora, y zonas de sierra de Castilla-La Mancha. En resto se mantendrán los cielos despejados. A tener en cuenta es también la presencia de humo en el Mediterráneo, procedentes de los incendios forestales del este de nuestro país y del sur de Francia. En un lunes de sol en el resto

Aviso rojo

Mañana martes el calor da un respiro en el Cantábrico, y por el contrario se intensificará en el este y Canarias. De forma que se activa el máximo nivel de aviso, el rojo, por peligro extremo en el Valle del Ebro y Lleida donde podrán superar los 42ºC a la sombra. También en el sur de Valencia donde podrán alcanzar unos sorprendentes 44ºC en el interior.

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