Más de 1.000 muertes por las altas temperaturas convierten junio en el mes más letal desde 2015

El calor extremo ha dejado cifras sin precedentes durante el inicio del verano en España. Según los datos provisionales del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), junio concluyó con 1.029 muertes atribuibles al exceso de temperatura, convirtiéndose en el mes de junio con más fallecimientos relacionados con el calor desde que comenzaron los registros en 2015.

La cifra supera incluso el anterior máximo histórico para este mes, registrado en 2017, y confirma una tendencia al alza que ya se había evidenciado durante mayo, cuando se contabilizaron 123 fallecimientos asociados a las altas temperaturas, también un récord para ese periodo.

Más de un tercio de las muertes durante la primera ola de calor

La primera ola de calor del año, que se prolongó entre el 21 y 25 de junio, concentró buena parte de la mortalidad registrada. Durante esos cinco días se estimaron 353 fallecimientos vinculados al exceso térmico, más de un tercio del total contabilizado durante todo el mes.

Las elevadas temperaturas, unidas a la persistencia del calor durante la noche, incrementaran el riesgo parta los colectivos más vulnerables y dificultaron la recuperación del organismo ante episodios prolongados de estrés térmico.

Los adultos mayores, las principales víctimas

Los datos muestran que el impacto del calor se concibió casi exclusivamente en la población de edad avanzada. De 1.029 muertes estimadas en junio, 1.022 correspondieron a personas mayores de 65 años.

Dentro de ese grupo, los mayores de 85 años fueron los más afectados, con 720 fallecimientos. Los especialistas recuerdan que el calor extremo suele agravar patologías previas, especialmente enfermedades cardiovasculares, respiratorias y crónicas, aumentando significativamente el riesgo de mortalidad.

De hecho, más del 97% de las muertes asociadas al calor no se producen por golpes de calor directos, sino por el empeoramiento de problemas de salud preexistentes.

Más de 1.150 fallecimientos desde mediados de mayo

El sistema MoMo sitúa el inicio del periodo de vigilancia estival el 15 de mayo, coincidiendo con la activación del plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas del Ministerio de Sanidad.

Desde esa fecha, las estimaciones apuntan a un total de 1.152 muertes atribuibles al calor en España. De ellas, 1.029 se produjeron durante junio, lo que evidencia la intensidad con la que las altas temperaturas han afectado al país en las primeras semanas de verano.

Aunque los datos son todavía provisionales y podrían ajustarse en los próximos días, las estimaciones actuales ya sitúan a junio de 2026 como el mes de junio con mayor mortalidad asociada a calor de todo la serie histórica.

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