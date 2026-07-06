Antena 3 Noticias
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

CALOR EXTREMO

Más de 1.000 muertes por las altas temperaturas convierten junio en el mes más letal desde 2015

El calor extremo sigue dejando cifras inéditas en España. Junio se ha convertido en el mes de junio con más muertes atribuibles a las altas temperaturas desde que existen registros, después de que mayo ya marcara un récord histórico de mortalidad asociada al calor.

Protección Civil mantiene la alerta por ola de calor hasta el jueves, con máximas de hasta 44 grados

El calor extremo sigue dejando cifras inéditas en España | EUROPAPRESS

Publicidad

Javier Lliso
Publicado:

El calor extremo ha dejado cifras sin precedentes durante el inicio del verano en España. Según los datos provisionales del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), junio concluyó con 1.029 muertes atribuibles al exceso de temperatura, convirtiéndose en el mes de junio con más fallecimientos relacionados con el calor desde que comenzaron los registros en 2015.

La cifra supera incluso el anterior máximo histórico para este mes, registrado en 2017, y confirma una tendencia al alza que ya se había evidenciado durante mayo, cuando se contabilizaron 123 fallecimientos asociados a las altas temperaturas, también un récord para ese periodo.

Más de un tercio de las muertes durante la primera ola de calor

La primera ola de calor del año, que se prolongó entre el 21 y 25 de junio, concentró buena parte de la mortalidad registrada. Durante esos cinco días se estimaron 353 fallecimientos vinculados al exceso térmico, más de un tercio del total contabilizado durante todo el mes.

Las elevadas temperaturas, unidas a la persistencia del calor durante la noche, incrementaran el riesgo parta los colectivos más vulnerables y dificultaron la recuperación del organismo ante episodios prolongados de estrés térmico.

Los adultos mayores, las principales víctimas

Los datos muestran que el impacto del calor se concibió casi exclusivamente en la población de edad avanzada. De 1.029 muertes estimadas en junio, 1.022 correspondieron a personas mayores de 65 años.

Dentro de ese grupo, los mayores de 85 años fueron los más afectados, con 720 fallecimientos. Los especialistas recuerdan que el calor extremo suele agravar patologías previas, especialmente enfermedades cardiovasculares, respiratorias y crónicas, aumentando significativamente el riesgo de mortalidad.

De hecho, más del 97% de las muertes asociadas al calor no se producen por golpes de calor directos, sino por el empeoramiento de problemas de salud preexistentes.

Más de 1.150 fallecimientos desde mediados de mayo

El sistema MoMo sitúa el inicio del periodo de vigilancia estival el 15 de mayo, coincidiendo con la activación del plan Nacional de Actuaciones Preventivas por Altas Temperaturas del Ministerio de Sanidad.

Desde esa fecha, las estimaciones apuntan a un total de 1.152 muertes atribuibles al calor en España. De ellas, 1.029 se produjeron durante junio, lo que evidencia la intensidad con la que las altas temperaturas han afectado al país en las primeras semanas de verano.

Aunque los datos son todavía provisionales y podrían ajustarse en los próximos días, las estimaciones actuales ya sitúan a junio de 2026 como el mes de junio con mayor mortalidad asociada a calor de todo la serie histórica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

España se enfrenta a una jornada de calor extremo con máximas de hasta 40 °C

España se enfrenta a una jornada de calor extremo con máximas de hasta 40 °C

Publicidad

El Tiempo

Roberto Brasero advierte de que la ola de calor sigue

Roberto Brasero advierte de los avisos rojos por calor: "Podrían alcanzarse los 44º a la sombra"

Protección Civil mantiene la alerta por ola de calor hasta el jueves, con máximas de hasta 44 grados

Más de 1.000 muertes por las altas temperaturas convierten junio en el mes más letal desde 2015

César Gonzalo

Llega lo peor de la ola de calor y César Gonzalo invita a la paciencia: durará más de lo previsto inicialmente

Rubén del Campo
Ola de Calor

Rubén del Campo (AEMET) avisa sobre las olas de calor: "Hay que adaptarse a esta nueva realidad, los veranos serán cada vez más calurosos"

Imagen del impacto de la ola de calor en Ourense
Ola de calor

Galicia afronta las horas de más riesgo de una ola de calor histórica con 120 municipios en alerta roja

Imagen de una mujer refrescándose en una fuente
Altas temperaturas

Llega la segunda ola de calor del verano con máximas que superan los 40 grados

La Aemet prevé un episodio extremo que se prolongará, al menos, hasta el martes 7 de julio.

Imagen de Mercedes Martín presentando El Tiempo
EL TIEMPO

Mercedes Martín: "La segunda ola de calor del verano dejará hasta 43 ºC en el sur y 40 ºC en Galicia"

El episodio comienza este domingo y afectará también al centro peninsular, el valle del Ebro, el nordeste y, a partir del lunes, al interior del País Vasco. Podría prolongarse, al menos, hasta el miércoles 8 de julio.

Imagen de archivo del calor.

El calor aprieta: seis comunidades, en aviso naranja por máximas de hasta 41 grados

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero lo confirma: "Tendremos ola de calor hasta el martes... como poco"

Llerena

Esta es la mejor foto del tiempo de junio de 2026

Publicidad