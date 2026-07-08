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BACTERIAS FECALES

Cierra una playa en Tenerife por niveles elevados de bacterias fecales

El ayuntamiento decretó la prohibición del baño este martes a primera hora de la tarde con la playa repleta de bañistas.

Cierre al baño de la Playa Leocadio Machado

Cierre al baño de la Playa Leocadio Machado EuropaPress

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Gracia López
Gracia López
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En pleno verano e inmersos en una intensa ola de calor, tenemos que contarles que una de las playas más conocidas del sur de Tenerife tiene que prohibir el baño debido a la presencia de una bacteria.

Se trata de la playa Leocadio Machado en El Médano. Este martes, el consistorio de Granadilla de Abona informaba a la población a través de sus redes sociales de que se había detectado en las analíticas un nivel de Escherichia coli (E.coli) superior al permitido. En ese momento los operarios del servicio de playas procedieron al izado de la bandera roja que prohíbe el baño. Decenas de bañistas y deportistas que en ese momento se encontraban practicando surf, windsurf y katesurf en la zona tuvieron que abandonar el agua.

Síntomas tras la ingesta accidental

Según el ayuntamiento, esta medida se toma para garantizar la seguridad de los bañistas ya que esta bacteria es indicadora de que en el agua hay restos biológicos y por tanto pueden existir otros virus, parásitos y bacterias mucho más peligrosas. La ingesta accidental de agua puede provocar gastroenteritis, diarreas y problemas cutáneos como infecciones en la piel, dermatitis, conjuntivitis y otitis. La presencia de esta bacteria en el agua del mar es uno de los indicadores más claros de contaminación fecal.

Esta mañana ya se han realizado nuevas analíticas para hacer un seguimiento de la situación del agua en la zona y poder reabrir cuando confirmen que las aguas son aptas para el baño. A la espera de esos resultados, se recomienda seguir las restricciones del equipo de salvamento y seguridad de playas.

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