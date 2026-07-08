El incendio de Sentmenat se mantiene activo tras una noche complicada

El fuego de Sentmenat se mantiene activo este miércoles, en su tercer día, y es el incendio que más preocupa a los servicios de emergencia, que siguen trabajando intensamente en la zona. El jefe de intervención de los Bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ha explicado que las altas temperaturas y la humedad baja "no acompañan" su trabajo y favorecen la evolución de las llamas, que continúan ardiendo con alta intensidad.

Los efectivos aseguran que las condiciones meteorológicas se prevén "igual o peores que ayer", por lo que no se descarta la aparición de nuevos focos.

Un dispositivo formado por 384 efectivos, con 92 dotaciones terrestres y 9 medios aéreos están trabajando en el terreno y han conseguido acceder a un 80% del perímetro. Todavía no se ha podido cerrar el perímetro, pues se trata de un terreno de difícil acceso para los vehículos de tierra, hay zonas con pendiente y vegetación abundante.

Los bomberos intentarán estabilizar el fuego a lo largo de la jornada, pero "de bien seguro no será hasta bien entrada la tarde", ha declarado Martínez. Su principal objetivo es evitar que las llamas avancen hasta zonas habitadas y el espacio natural de Sant Llorenç de Munt. Aun así, han advertido que no pueden garantizar la protección de todas las viviendas expuestas al fuego.

Por ahora, se mantiene confinada la urbanización el Farell y el núcleo de Sant Sebastià de Montmajor y las Masies d’en Guanta, situados en el término municipal de Caldes de Montbui (Vallès Oriental), y que siguen siendo puntos críticos.

El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, ha confirmado que hay 35 personas alojadas en hoteles y una en una residencia de gente mayor. Como dato curioso, Pineda ha añadido que han podido ayudar con éxito a un vecino que tenía que coger un vuelo para casarse.

El incendio, que se inició este lunes en el polígono industrial Mas d’en Sisa, ya ha afectado alrededor de 200 hectáreas. Esta última noche ha sido complicada, con un fuego reavivado y empujado por el viento.

Aunque este fuego es el que más preocupa a los Bombers ahora mismo, a lo largo de los últimos días Cataluña ha estado marcada por simultáneos incendios forestales y agrícolas. En estos momentos, el cuerpo sigue trabajando intensamente en el incendio de l'Anoia, que "se mantiene estabilizado", mientras que los de Selvanera (Torrefeta i Florejacs), la Bisbal d’Empordà y Savallà del Comtat, "ya se encuentran controlados".

El Departament d’Agricultura ha emitido un comunicado alertando que un total de "229 municipios catalanes se encuentran en peligro extremo de incendio forestal" y ha pedido "máxima precaución".

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