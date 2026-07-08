VÍDEO: Un grupo de encapuchados asalta una joyería en un centro comercial de Gran Canaria

La noche del martes terminó con un buen susto para los visitantes y comerciantes del centro comercial El Mirador de Las Palmas de Gran Canaria. Una joyería fue escenario de un robo con violencia después de que varios encapuchados entraran en el local y se apoderaran de joyas y relojes de alta gama en apenas unos minutos.

Según los testigos, los ladrones irrumpieron a toda prisa y uno de ellos roció el interior con un extintor o con bombas de humo. La maniobra buscaba desorientar a trabajadores y clientes mientras el resto golpeaba los escaparates con mazas y cogía las piezas que quedaban a su alcance. Algunos testigos hablan de dos asaltantes dentro del comercio y otros elevan la cifra a tres.

Tras el golpe, el grupo salió del centro comercial y huyó en un coche modelo Cupra, conducido por otro integrante que esperaba en el exterior. La Policía investiga si ese vehículo forma parte de los tres coches robados este lunes en un aparcamiento del aeropuerto de Gran Canaria, lo que apuntaría a un golpe preparado con antelación.

Los agentes están tomando declaración a quienes se encontraban en la joyería y en los comercios cercanos y revisan las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial, de otras tiendas y de la autopista GC 1 para reconstruir cómo llegaron los asaltantes y por dónde huyeron. El robo se suma a otros ataques recientes a joyerías de la isla con un modus operandi muy similar.

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