Televisión Canaria recuperará el archivo histórico de Antena 3 Canarias gracias a un acuerdo con Atresmedia

Televisión Canaria podrá acceder al archivo documental de Antena 3 Canarias tras la firma de un acuerdo con Atresmedia. El acuerdo supone la cesión del uso de material audiovisual producido por la cadena privada en las islas entre 1990 y 2018. Este fondo recoge algunos de los acontecimientos más importantes vividos en el Archipiélago durante ese periodo.

La firma ha tenido lugar en la sede central de Atresmedia, en Madrid. Ha contado con la participación del administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo; la directora general corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez; el director general de Antena 3 Noticias, Santiago González; y la gerente de Documentación de Atresmedia, Pilar Auserón.

César Toledo: "Es un acuerdo histórico"

El administrador general de Televisión Canaria, César Toledo, calificó el convenio como "un acuerdo histórico" para la radio televisión canaria. Toledo destacó que el archivo corresponde a un periodo decisivo para las islas, ya que durante parte de esos años la Televisión Canaria todavía no emitía. "Es un día especial porque vamos a poder digitalizar una época de nuestras vidas", afirma.

Además, subrayó el valor documental del fondo audiovisual, que recoge "acontecimientos políticos y sociales" de la memoria colectiva de Canarias. Ahora, podrán conservarse y ponerse nuevamente a disposición de los ciudadanos.

Patrimonio audiovisual al alcance de los ciudadanos

Santiago González, director general de Antena 3 Noticias, ha asegurado que el acuerdo permite poner en valor un archivo de enorme relevancia. "Va a aportar muchísimo patrimonio cultural y audiovisual de las islas". Santiago también ha querido reconocer el trabajo de los profesionales que hicieron posible este archivo durante casi tres décadas. "Lo importante es que se saque partido a este contenido que tantos compañeros han recogido", señala.

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