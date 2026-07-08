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Tragedia Palencia

Las cámaras de la A-67 captaron al coche de Iván Sanz circulando a velocidad normal minutos antes del accidente mortal

Según publica Diario de Valladolid, los sistemas de vigilancia registraron el paso del vehículo sin detectar un exceso de velocidad. Las investigaciones mantienen como principales hipótesis la somnolencia o una posible distracción al volante.

Los investigadores no descartan la somnolencia del conductor

Se investigan las causas del trágico accidente en Palencia Antena3com

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Sofía Avendaño
Publicado:

Se está generando un intenso debate sobre el accidente mortal que tuvo lugar este pasado domingo y que terminó con la vida de una familia entera, a excepción de la hija menor, de tan solo 9 años. La somnolencia del conductor fue la más clara de las hipótesis, sin embargo, ahora hay un nuevo dato sobre la mesa que podría cambiarlo todo.

Las cámaras de vigilancia de la autovía A -67 grabaron al vehículo en el que viajaban el bodeguero Iván Sanz, su esposa y sus tres hijos circulando a una velocidad considerada normal poco antes del accidente en el que fallecieron cuatro de los miembros de la familia. Así lo adelanta El Diario de Valladolid, que cita a fuentes de la investigación.

El accidente, ocurrido cuando la familia regresaba de Cantabria, provocó la muerte de Iván Sanz Cid, director general de Dehesa de los Canónigos, su mujer y dos de sus hijos, de 17 y 14 años. La hija menor, de 9 años, fue la única superviviente y permanece hospitalizada tras resultar gravemente herida.

La investigación mantiene la somnolencia como principal hipótesis

Las diligencias continúan abiertas para determinar qué originó la salida de la vía. Desde el primer momento, la Subdelegación del Gobierno en Palencia señaló como principales hipótesis la posible somnolencia o una distracción del conductor, una línea de investigación que sigue sobre la mesa.

Un siniestro sin otros vehículos implicados

El accidente se produjo sin que hubiera otros vehículos implicados. Tras salirse de la calzada, el turismo volcó en repetidas ocasiones hasta quedar completamente destrozado. La Guardia Civil continúa analizando todos los elementos disponibles para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo.

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