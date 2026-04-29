Muere un hombre tras ser apuñalado en plena calle en Ibiza

Un hombre de 30 años ha muerto tras ser apuñalado en la vía pública en Ibiza. En concreto, ha ocurrido junto al bar El Campito de la capital pitiusa, por una persona que se ha dado a la fuga.

Los facultativos desplazados hasta el lugar de los hechos no han podido reanimar al herido, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Ha sido a eso de las 16:47 horas cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso y se han movilizado con una ambulancia de soporte vital avanzado.

El apuñalamiento se ha producido en las inmediaciones del bar El Campito, de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa, ubicado en la calle de les Alzines del núcleo turístico. Al llegar, los sanitarios se han encontrado al hombre en parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una incisión con arma blanca en el hemitorax izquierdo.

Aunque han intentado estabilizarle, finalmente ha fallecido. En el lugar ha intervenido también la Policia Local. Las fuerzas de seguridad buscan al agresor y trabajan para esclarecer las circunstancias de la agresión mortal.

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