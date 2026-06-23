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Estas son las nuevas normas de tráfico para patinetes, ciclistas y motoristas

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma del Reglamento General de Circulación con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables en las vías. Estas nuevas medidas entrarán en vigor en octubre de 2026.

Bicis en la ciudad

Bicis en la ciudad Istock

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Marta Cidancha
Publicado:

La reforma adapta la normativa a los nuevos modelos de movilidad y sitúa a las personas en el centro de la seguridad vial. Por primera vez, el reglamento incluye una definición oficial de "usuario vulnerable de la vía" que engloba a peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Principales medidas aprobadas

En el caso de los patinetes eléctricos, la edad mínima será de 15 años, uso obligatorio del casco, chaleco reflectante por la noche y luces siempre encendidas.

Para los ciclistas, el casco será obligatorio y habrá mayor distancia de seguridad por parte de los vehículos al adelantar, que además tendrán que bajar su velocidad.

Los motoristas tendrán que usar guantes de protección en carreteras interurbanas obligatoriamente y calzado cerrado en cualquier vía. Además se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 kilómetros/hora y previa señalización del tramo.

En el caso del cinturón de seguridad, desaparecerán las excepciones para taxistas y conductores de vehículos de mercancías.

Respecto al carril de emergencia, en retenciones se deberá dejar un espacio libre para facilitar el paso de ambulancias, policías, bomberos y todos los servicios de rescate. Además, regula la circulación en condiciones de nieve y establece normas específicas para autocaravanas.

En lo que concierne a la seguridad urbana, se regulan caminos escolares seguros y se refuerzan las medidas para peatones y ciclistas en ciudades.

Además, los vehículos que rebasen a otros inmovilizados ya sea por accidente, avería o mantenimiento, deben dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros/hora. En autopistas y autovías, cuando la circulación quede dificultada por nieve, queda prohibido adelantar y se circulará por el carril de la derecha, dejando el de la izquierda libre para los servicios de emergencia.

Otras normas en vías urbanas

En pasos de peatones con semáforo, no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos con la luz verde para peatones. Además se regula la maniobra de estacionamiento de autocaravanas, que no podrán extender elementos propios que desborden el perímetro del vehículo. Por otra parte, los caminos escolares se les dota de entidad jurídica, definiéndolos como un conjunto de vías acondicionadas por la autoridad para favorecer que los niños se trasladen a los centros educativos caminando.

Objetivos de la reforma

El Gobierno señala que estos cambios buscan reducir la siniestralidad, mejorar la convivencia entre los distintos usuario de la vía y avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura, en línea con los objetivos de la Agenda 2030.

La mayor parte de las medidas comenzarán a aplicarse el 1 de octubre de 2026. Algunas normas, como la obligatoriedad de las luces en los patinetes y los cascos homologados para motoristas, entrarán en vigor un año más tarde, en octubre de 2027.

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