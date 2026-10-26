Buscan a Sofía Cataleea, una niña de un año desaparecida en Caravaca de la Cruz

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha compartido una alerta informando sobre la desaparición de una niña de un año, Sofía Cataleea. V., en Caravaca de la Cruz, en la Región de Murcia.

La menor desapareció el pasado 5 de octubre. Lo que se sabe de la pequeña, además de la fotografía con la que se solicita colaboración ciudadana es que pesa 10 kg y mide 85 cm. No se ha especificado qué ropa llevaba cuando se le perdió la pista.

En caso de disponer de cualquier información relacionada con la menor que pueda contribuir a la investigación sobre su paradero, se debe contactar con la Guardia Civil (062), con el Centro Nacional de Personas Desaparecidas a través de su página web, o con ANAR a través del 116000.