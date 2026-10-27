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El sindicato de la Ertzaintza critica "un fiasco de organización dentro de la propia Ertzaintza en la que se manda la retirada de efectivos"

El sindicato advierte que se van a pedir "responsabilidades, incluso estamos estudiando interponer una denuncia penal sobre los responsables del operativo".

Juan Carlos Sáenz

El sindicato de la Ertzaintza critica "un fiasco de organización dentro de la propia Ertzaintza en la que se manda la retirada de efectivos" | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Primero fue Barcelona y ahora le ha tocado a Bilbao. Las calles arden y grupos radicales y violentos amenazan la convivencia pacífica de nuestras ciudades. Más de 120 detenidos en la ciudad condal y una veintena en Bilbao, entre los arrestados sorprende la gran cantidad de menores de edad. Todavía no se sabe quién está detrás de estas convocatorias que a través de las redes sociales difunde el grupo anónimo Blocus.

Noticias de la Mañana ha entrevista a Juan Carlos Sáenz vicecoordinador del Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SIPE) muy crítico con el dispositivo organizado durante la jornada del lunes. "Hubo una manifestación a la tarde por la no presencia de Vito Quiles, pero bueno, estaba ya organizada la manifestación. Se manifestaron y una vez finalizada hicieron una sentada en una de las rotondas cerca de la Universidad de Deusto que es a donde iba a venir Vito Quiles. A partir de ahí, se ha desencadenado automáticamente todo. Un fiasco como organización dentro de la propia Ertzaintza en la que se manda la retirada de los efectivos a sus diferentes comisarías y el dispositivo que parecía que estaba en unas condiciones óptimas para poder atajar esto, y que no se produjeran estos hechos, se convirtió en todo lo contrario, un dispositivo precario y el primer recurso en llegar a los incidentes donde se estaba quemando medio Deusto tardó una hora".

Sáenz se ha mostrado muy crítico con la gestión y puso el foco sobre todo en el hecho de que además de ordenar la retirada después impidieron que algunos efectivos volviesen a la zona. "Más grave es que cuando las patrullas estaban llegando a las diferentes comisarías, dentro de lo que es el gran Bilbao, algunas de ellas se ofrecieron a volver viendo como estaba la situación y se les dijo automáticamente que no. No se volvía al lugar de los hechos. Se dieron órdenes claras y concisas de no actuar y que solo entraran los bomberos en las zonas de incendio. Para evitar más daños no se hizo nada.

Preguntado por quién está detrás de ese operativo, el vicecoordinador explica: "No sabemos quién dio la orden. Sabemos que hay una mesa de crisis, unos responsables. No sabemos cuál de los responsables ordenó la retirada de las patrullas que se fueran a sus dependencias", pero advierte que se van a pedir "responsabilidades, incluso estamos estudiando interponer una denuncia penal sobre los responsables del operativo".

También ha indicado que detrás de estos grupos radicales que "en Euskadi se mueven por Jardun, por GKS y por grupos de ultra izquierda que están en diferentes ámbitos. Es llamativo que la gran mayoría eran menores de edad, ¿por qué? Porque los están utilizando".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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