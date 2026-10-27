Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 27 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 27 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 27 de octubre de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Las calles arden, primero fue Barcelona y esta noche el turno fue para Bilbao.

Disturbios en Bilbao

Jóvenes encapuchados han incendiado las calles en Bilbao. Han quemado contenedores y vehículos. Este hombre ha tenido que salvar así su coche rodeado de llamas. Se jugó la vida. Ha habido lanzamiento de adoquines, bengalas y petardos. Hay una veintena de detenidos.

Cruce de acusaciones

Las protestas incendian la precampaña. Los partidos se culpan mutuamente. PP y Vox reprochan a Sánchez elevar la tensión en las calles. Desde el Gobierno y Frente Amplio, acusan a Feijóo de desinformar.

Alerta Blocus

Este grupo ha lanzado nuevas convocatorias por redes sociales. La vista puesta en el 31 de octubre. Ese día, coincidiendo con Halloween, llaman a protestas en Madrid, Barcelona, Bilbao y otras muchas ciudades. El pánico se extiende entre los comerciantes por el temor a que esas manifestaciones acaben en actos vandálicos.

Acuerdo PP-Vox

PP y Vox han llegado a un acuerdo. La intención es conseguir la mayoría en el Senado. Los de Feijóo se retirarán en tres provincias y Vox en seis. Provincias donde tienen pocas posibilidades de conseguir escaños.

Donald Trump

Donald Trump habla de elecciones amañadas a una semana de que Estados Unidos vote. Trump va de mitin en mitin para evitar perder el control del Congreso y hoy con la vista puesta en Israel. Su socio y amigo Netanyahu se somete al examen de las urnas tras usar al propio Trump en su campaña electoral.

Una grúa de gran tonelaje intentará retirar el autobús accidentado en Fogars de Montclús (Barcelona)

Accidente de autobús en Barcelona

Publicidad

Sociedad

Camión incendiado en la A-33, a la altura de Villena, Alicante

Muere un camionero tras volcar e incendiarse su camión de grandes dimensiones en la A-33 a la altura de Villena

Antena 3 Noticias

Guillermo Infantes, experto en redes sociales de Newtral, sobre los disturbios: "Seguramente estemos viendo las capas más superficiales"

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 27 de octubre de 2026

Juan Carlos Sáenz
Disturbios Bilbao

El sindicato de la Ertzaintza critica "un fiasco de organización dentro de la propia Ertzaintza en la que se manda la retirada de efectivos"

Aeropuerto
CANARIAS

Un aviso de bomba obliga a activar el protocolo de emergencia y desalojar un avión en el aeropuerto de Gran Canaria

Nueva convocatoria Blocus
Nuevas

Nueva convocatoria de la plataforma Blocus para manifestarse en varias ciudades españolas en Halloween con máscaras y guantes

Blocus ha lanzado nuevas convocatorias por redes sociales. La vista puesta en el 31 de octubre. Ese día, coincidiendo con Halloween llaman a protestas en Madrid, Barcelona, Bilbao y otras muchas ciudades. El pánico se extiende entre los comerciantes por el temor a que esas manifestaciones acaben en actos vandálicos.

Denis muestra su enfado por los disturbios en Bilbao
Disturbios Bilbao

VIDEO de los disturbios en Bilbao: Un vecino conduce entre llamas para salvar su coche y otro con el suyo calcinado muestra su enfado: "Pringaos"

Los que lo estaban observando le avisaban del peligro que corría, pero él no se detuvo y puso en riesgo su vida para salvar su coche. Lo consiguió en medio de los aplausos de la gente.

Disturbios en Bilbao

Coches y contenedores ardiendo, saqueo de comercios...las calles de Bilbao arden en una noche de disturbios con 19 detenidos

Efemérides de hoy 27 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 27 de octubre?

Efemérides de hoy 27 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 27 de octubre?

Imagen de los destrozos en Barcelona

El perfil de los violentos en Barcelona, jóvenes entre 14 y 25 años que buscan saquear: "No había ningún tipo de ideología"

Publicidad