Noticias de hoy, martes 27 de octubre de 2026

Las calles arden, primero fue Barcelona y esta noche el turno fue para Bilbao.

Disturbios en Bilbao

Jóvenes encapuchados han incendiado las calles en Bilbao. Han quemado contenedores y vehículos. Este hombre ha tenido que salvar así su coche rodeado de llamas. Se jugó la vida. Ha habido lanzamiento de adoquines, bengalas y petardos. Hay una veintena de detenidos.

Cruce de acusaciones

Las protestas incendian la precampaña. Los partidos se culpan mutuamente. PP y Vox reprochan a Sánchez elevar la tensión en las calles. Desde el Gobierno y Frente Amplio, acusan a Feijóo de desinformar.

Alerta Blocus

Este grupo ha lanzado nuevas convocatorias por redes sociales. La vista puesta en el 31 de octubre. Ese día, coincidiendo con Halloween, llaman a protestas en Madrid, Barcelona, Bilbao y otras muchas ciudades. El pánico se extiende entre los comerciantes por el temor a que esas manifestaciones acaben en actos vandálicos.

Acuerdo PP-Vox

PP y Vox han llegado a un acuerdo. La intención es conseguir la mayoría en el Senado. Los de Feijóo se retirarán en tres provincias y Vox en seis. Provincias donde tienen pocas posibilidades de conseguir escaños.

Donald Trump

Donald Trump habla de elecciones amañadas a una semana de que Estados Unidos vote. Trump va de mitin en mitin para evitar perder el control del Congreso y hoy con la vista puesta en Israel. Su socio y amigo Netanyahu se somete al examen de las urnas tras usar al propio Trump en su campaña electoral.