Noticias hoy
Noticias de hoy, martes 27 de octubre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 27 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
Publicidad
Las calles arden, primero fue Barcelona y esta noche el turno fue para Bilbao.
Disturbios en Bilbao
Jóvenes encapuchados han incendiado las calles en Bilbao. Han quemado contenedores y vehículos. Este hombre ha tenido que salvar así su coche rodeado de llamas. Se jugó la vida. Ha habido lanzamiento de adoquines, bengalas y petardos. Hay una veintena de detenidos.
Cruce de acusaciones
Las protestas incendian la precampaña. Los partidos se culpan mutuamente. PP y Vox reprochan a Sánchez elevar la tensión en las calles. Desde el Gobierno y Frente Amplio, acusan a Feijóo de desinformar.
Alerta Blocus
Este grupo ha lanzado nuevas convocatorias por redes sociales. La vista puesta en el 31 de octubre. Ese día, coincidiendo con Halloween, llaman a protestas en Madrid, Barcelona, Bilbao y otras muchas ciudades. El pánico se extiende entre los comerciantes por el temor a que esas manifestaciones acaben en actos vandálicos.
Acuerdo PP-Vox
PP y Vox han llegado a un acuerdo. La intención es conseguir la mayoría en el Senado. Los de Feijóo se retirarán en tres provincias y Vox en seis. Provincias donde tienen pocas posibilidades de conseguir escaños.
Más Noticias
- Muere un camionero tras volcar e incendiarse su camión de grandes dimensiones en la A-33 a la altura de Villena
- Guillermo Infantes, experto en redes sociales de Newtral, sobre los disturbios: "Seguramente estemos viendo las capas más superficiales"
- El sindicato de la Ertzaintza critica "un fiasco de organización dentro de la propia Ertzaintza en la que se manda la retirada de efectivos"
Donald Trump
Donald Trump habla de elecciones amañadas a una semana de que Estados Unidos vote. Trump va de mitin en mitin para evitar perder el control del Congreso y hoy con la vista puesta en Israel. Su socio y amigo Netanyahu se somete al examen de las urnas tras usar al propio Trump en su campaña electoral.
Publicidad