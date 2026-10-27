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Guillermo Infantes, experto en redes sociales de Newtral, sobre los disturbios: "Seguramente estemos viendo las capas más superficiales"

El experto reclama a TikTok y al resto de plataformas que dejen de actuar como "correa de transmisión" de llamamientos al pillaje.

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Entrevista a Guillermo Infantes, experto en redes sociales de Newtral | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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TikTok ha anunciado un refuerzo de sus controles para eliminar vídeos, suspender directos y bloquear cuentas vinculadas a convocatorias violentas. El experto en redes sociales de Newtral, Guillermo Infantes, considera que la medida es necesaria, pero insiste en que las plataformas deben asumir una "responsabilidad algorítmica" para evitar que aumenten estos llamamientos.

Otras de las medidas activadas tras los disturbios de Barcelona son que la plataforma también limitará temporalmente la monetización de directos relacionados con las protestas, bloqueará búsquedas que promuevan violencia o delitos y restringirá las recomendaciones de búsqueda.

Infantes, aunque valora las medidas, advierte de que el problema va más allá de borrar publicaciones: "Las plataformas digitales tienen una responsabilidad que deben asumir, sobre todo cuando estas convocatorias que animan al pillaje y actos violentos se canalizan a través de ellas".

Para él han demostrado una gran capacidad para llegar a "grupos de jóvenes altamente motivados que en el momento en el que se les abre una ventana de oportunidad, pues son son capaces de llevar a cabo este tipo de acciones".

Pérfiles anónimos

El experto explica que los altercados de Barcelona siguieron un patrón claro. Primero fueron perfiles anónimos de TikTok, muchos creados o reformulados recientemente, difundieron llamamientos masivos. Después, redirigieron a los jóvenes hacia canales cerrados de Telegram y WhatsApp, donde "ha habido una mayor coordinación o se les han dado las consignas" para los disturbios.

El periodista subraya que estas convocatorias "no había un gran componente ideológico, sino que eran grupos muy heterogéneos y, en ciertos casos, que se animaba a dirigir violencia contra grandes superficies y comercios".

Infantes cree que "seguramente lo que estemos viendo estos días son las capas más superficiales de este movimiento", por ello avisa que "hay que estar atentos a ver si toda esta coordinación en redes, que da signos de ser anormal, esconde otras capas que todavía no estamos viendo". Para ello, señala que hay que distinguir entre los grupos juveniles que "toman la acción" y entre "quienes aterrizan este tipo de acciones".

"Está claro que ha habido una serie de grupos juveniles que son quienes han aterrizado la acción. Ha habido también una serie de grupos que se han dedicado a crear esta estructura en redes y a motivar a estos chavales a los disturbios, pero hay que ver si existen otras capas, más allá de las superficiales, que todavía no estamos viendo, para tratar de ver cuál es el origen de todas estas acciones", subraya.

Perfiles pequeños

El experto apunta a la normativa europea como una vía para presionar a las redes. Menciona la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y otras normas comunitarias que buscan exigir responsabilidad a las plataformas, ya que confesó que "sorprendía ver pequeños perfiles con una veintena de seguidores y publicaciones que sumaban más de setenta mil visualizaciones".

A su juicio, eso demuestra que los algoritmos pueden amplificar convocatorias peligrosas: "Lo que hay que demandar es transparencia y responsabilidad algorítmica para que las plataformas digitales no sirvan como correa de transmisión de este tipo de acciones".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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