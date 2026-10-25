Al menos 80 heridos al caer un autobús por un terraplén tras chocar con un coche en Fogars de Montclús, Barcelona

Al menos 80 personas han resultado heridas este domingo por la tarde en un accidente entre un turismo y un autobús en la carretera BV-5114, a su paso por Fogars de Montclús (Barcelona). Tras la colisión, el autocar se ha precipitado por un terraplén de unos veinte metros, según la información facilitada por los servicios de emergencias.

El siniestro ha ocurrido hacia las 17.30 horas, por causas que se investigan. El autobús pertenece a la compañía Sagalés y transportaba a medio centenar de pasajeros.

Cuando los bomberos han llegado, han encontrado a personas en el interior del autocar y a otras que ya habían conseguido abandonarlo. Algunos pasajeros han subido por sus propios medios desde el talud hasta la carretera, mientras que otros han quedado atrapados y han requerido la intervención de los equipos de rescate.

Los Bombers de la Generalitat han estabilizado el vehículo para facilitar las tareas de evacuación. El operativo cuenta con veinte dotaciones, dos de ellas aéreas, y con especialistas del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), preparados para realizar rescates en zonas de difícil acceso.

El último balance del SEM sitúa en 80 las personas atendidas: 58 en estado leve, 18 en estado menos grave y cuatro en estado grave. Entre estas últimas, se ha trasladado a una al Hospital Josep Trueta, otra al Hospital de Granollers y otra al Hospital Vall d'Hebron. Además, una de las personas en estado menos grave ha sido evacuada al Hospital de Granollers.

La respuesta sanitaria ha movilizado 15 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos de personal sanitario y bomberos.

Protección Civil, en colaboración con Cruz Roja, ha habilitado un centro de acogida en Sant Celoni (Barcelona) para acoger a los viajeros del autobús accidentado este domingo pero que no han quedado heridos en el siniestro

Activada la alerta del Procicat

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Procicat ante la magnitud del siniestro.

Los Mossos d'Esquadra han cortado completamente la carretera BV-5114 en ambos sentidos a la altura del punto kilométrico 18,4 para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. La investigación deberá determinar las circunstancias de la colisión que precedió a la caída del autobús.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su apoyo a las personas afectadas por el accidente de un autobús este domingo en Fogars de Montclús (Barcelona), que ha caído unos veinte metros, en el que han resultado heridas graves al menos veinte personas.

En un mensaje lanzado a las redes, Illa afirma que sigue "con mucha preocupación" este accidente, por el que está en contacto con las conselleras de Interior y Salud, Nuria Parlon y Olga Pané, respectivamente, "para conocer la evolución de la situación", indica. "