Efemérides de hoy 27 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 27 de octubre?

El 27 de octubre de 2022, el magnate Elon Musk compra la red social Twitter por 44.000 millones de dólares. Asume el control de la compañía y la retira de la bolsa para convertirla en una empresa privada. Musk pagó 54,20 dólares por acción, tal y como acordó tras su oferta inicial en abril; una negociación que pasó por varios altibajos cuando el multimillonario trató de echarse atrás en julio de ese mismo año, pero tras ser demandado por Twitter, el Tribunal de Equidad de Delaware le forzó a efectuar su compra con fecha límite para el 28 de octubre de 2022.

Nada más convertirse en el nuevo dueño de Twitter, Musk comunicó a la cúpula de la red social que dejaba de contar con sus servicios, entre los que se encontraban Parag Agrawal, consejero delegado; Ned Segal, director financiero; Vijaya Gadde, jefa de Políticas Legales, Confianza y Seguridad; y Sean Edgett, consejero general de la firma.

Musk realizó cambios sustanciales, entre ellos, el renombramiento de la plataforma que pasó a llamarse “X”. La reestructuración tenía como objetivo aumentar el atractivo del servicio como red social, objetivo que se vio truncado al perder X el 50% de su valor en los meses posteriores a su compra. Además, Elon Musk se encargó personalmente de reactivar la cuenta de uno de sus usuarios más polémicos: el 45º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Un 27 de octubre, pero de 1990, se difunde el estudio científico que demuestra que la galaxia elíptica supergigante IC 1101 es unas 60 veces mayor que la Vía Láctea. El objeto celeste fue descubierto por William Herschel el 19 de junio de 1790; no obstante, no fue hasta que los científicos Juan M. Usón, Stephen P. Boughn y Jeffrey R. Kuhn analizaron su halo difuso cuando se pudieron determinar las dimensiones colosales de la galaxia. Las observaciones se llevaron a cabo en el Observatorio Nacional de Radioastronomía en Nuevo México, Estados Unidos. La IC 1101 se encuentra a 1.040 millones de años luz de la Tierra, situada en el centro del cúmulo galáctico Abell 2029, y está catalogada como una “galaxia caníbal”, ya que su volumen es el resultado de haber absorbido sistemas más pequeños debido a su fuerza gravitatoria.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de octubre?

1492.- Cristóbal Colón descubre Cuba.

1682.- En Estados Unidos, se funda la ciudad de Filadelfia.

1795.- España y Estados Unidos firma el Tratado de San Lorenzo, conocido como Tratado de Amistad, Límites y Navegación, el primero entre ambos países.

1922.- Tiene lugar la "Marcha sobre Roma", organizada por Benito Mussolini, dirigente del Partido Nacional Fascista, que marcó el comienzo del gobierno fascista en Italia.

1977.- En Madrid, dirigentes de los principales partidos políticos firman los Pactos de la Moncloa, los acuerdos que marcaron la apertura política y económica de España.

1978.- El presidente egipcio, Anuar El-Sadat, y el primer ministro israelí, Menahem Beguin, distinguidos con el Premio Nobel de la Paz.

2003.- Los Reyes de España inauguran en Málaga el Museo Picasso.

2011.- El príncipe Nayef bin Abdulaziz es designado heredero al trono saudí, tras la muerte del príncipe Sultán bin Abdulaziz.

2019.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la muerte de Al Bagdadi, líder del Estado Islámico.

2022.- El Gobierno de España retira de forma inmediata la medalla al mérito del Trabajo al dictador Francisco Franco y a nueve colaboradores de la represión franquista.

2024.- En España, Carles Puigdemont es elegido presidente de Junts.

¿Quién nació el 27 de octubre?

1914.- Dylan Thomas, escritor galés.

1923.- Roy Lichtenstein, pintor y escultor estadounidense.

1930.- Jorge Grau, director español de cine.

1936.- Conchita Bautista, cantante y actriz española.

1945.- Luiz Inacio "Lula" da Silva, presidente de Brasil.

1952.- Roberto Benigni, actor y director de cine italiano.

1986.- Alba González Villa, conocida como Alba Flores, actriz española.

¿Quién murió el 27 de octubre?

1990.- Xavier Cugat, músico español.

1998.- Luis Prendes, actor español.

2009.- Carmela Arias y Díaz de Rábago, condesa de Fenosa.

2010.- Néstor Kirchner, expresidente argentino.

2016.- Takahito Mikasa, príncipe de Japón.

2017.- Juan José Ayuso, escritor y periodista dominicano.

2024.- Ana Messuti, abogada española.

¿Qué se celebra el 27 de octubre?

Hoy, 27 de octubre, se celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.

Horóscopo del 27 de octubre

Los nacidos el 27 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 27 de octubre

Hoy, 27 de octubre, se celebra san Vicente de Talavera y san Florencio.